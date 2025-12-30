Language
    'इनके बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं हो सकता', ट्रंप ने की नेतन्याहू की जमकर तारीफ

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा में डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने नेतन्याहू को 'युद्धकालीन प्रधानमंत्री' बताते हुए उनकी ज ...और पढ़ें

    फ्लोरिडा में हुई नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए फ्लोरिडा पहुंचे। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू की खूब तारीफ की और उन्हें युद्धकालीन प्रधानमंत्री बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति गाजा संघर्ष विराम प्लान के अगले चरण को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं।

    उन्होंने कहा, "वह युद्ध के समय के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने इजरायल को सदमे के एक बहुत खतरनाक दौर से बाहर निकाला है।" ट्रंप ने आगे कहा, "अगर आप सच जानना चाहते हैं तो हो सकता है कि अभी इजरायल होता ही नहीं। यह काफी बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका प्रधानमंत्री गलत होता तो इजरायल नहीं होता।" उनके बगल में खड़े नेतन्याहू ने सिर हिलाया और मुस्कुराए।

    नेतन्याहू का ईरान पर होगा ध्यान?

    उन्होंने यह भी कहा कि गाजा संघर्ष विराम योजना के दूसरे चरण में जाने से पहले हमास को हथियार छोड़ने होंगे। वहीं, उम्मीद की जा रही है कि नेतन्याहू कुछ ध्यान ईरान की ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से और हमले करने के लिए कहेंगे।

    इन बातों पर चर्चा

    नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि उन्होंने ट्रंप के साथ बातचीत से पहले फ्लोरिडा में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से भी मुलाकात की। इजरायली सरकार की प्रवक्ता शोश बेड्रोसियन ने कहा कि नेतन्याहू समझौते के दूसरे चरण में यह सुनिश्चित करने पर चर्चा करेंगे कि हमास को निहत्था किया जाए और गाजा को गैर-सैन्य क्षेत्र बनाया जाए।

    बेड्रोसियन ने कहा कि वह इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट इलाके के लिए, बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा है। हालांकि, हमास के हथियारबंद विंग ने सोमवार को फिर दोहराया कि वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा।

