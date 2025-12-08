'समस्या खड़ी हो सकती है...', नेटफ्लिक्स और वॉर्नर ब्रदर्स की 83 बिलियन डॉलर की डील से ट्रंप नाराज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर ओटीटी फ्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स हॉलीवुड स्टूडियो वॉर्नर ब्रदर्स का अधिग्रहण करने की कोशिश में लगा है। नेटफ्लिक्स ने इसके लिए 83 बिलियन डॉलर (7.48 लाख करोड़) का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इसका सख्त विरोध किया है।

ट्रंप का कहना है कि नेटफ्लिक्स का बाजार में बड़ा शेयर है। ऐसे में यह डील समस्या खड़ी कर सकती है। ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर यह डील होती है, तो वो भी इसकी बैठकों का हिस्सा बनेंगे।

कैनेडी सेंटर ऑनर अवॉर्ड सेरेमनी में शिरकत करने पहुंचे ट्रंप ने नेटफ्लिक्स और वॉर्नर ब्रदर्स की डील पर चिंता जताई है। हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी इस डील के सख्त खिलाफ हैं। ट्रंप ने की थी नेटफ्लिक्स की तारीफ नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस ने हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसके बाद ट्रंप ने नेटफ्लिक्स की तारीफ करते हुए कहा था कि यह फिल्म इतिहास के सबसे महान कामों में से एक है।

नेटफ्लिक्स को मिलेगी बड़ी फ्रेंचाइजी हालांकि, अगर नेटफ्लिक्स एचबीओ मैक्स और वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो का अधिग्रहण करने में कामयाब होता है, तो हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वूमन जैसी फ्रेंचाइजी पर नेटफ्लिक्स का कब्जा हो जाएगा।