Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'समस्या खड़ी हो सकती है...', नेटफ्लिक्स और वॉर्नर ब्रदर्स की 83 बिलियन डॉलर की डील से ट्रंप नाराज

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:22 AM (IST)

    Donald Trump on Netflix Deal: मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, वॉर्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए 83 बिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा है, जिसका अमेरिकी राष् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर ओटीटी फ्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स हॉलीवुड स्टूडियो वॉर्नर ब्रदर्स का अधिग्रहण करने की कोशिश में लगा है। नेटफ्लिक्स ने इसके लिए 83 बिलियन डॉलर (7.48 लाख करोड़) का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इसका सख्त विरोध किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप का कहना है कि नेटफ्लिक्स का बाजार में बड़ा शेयर है। ऐसे में यह डील समस्या खड़ी कर सकती है। ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर यह डील होती है, तो वो भी इसकी बैठकों का हिस्सा बनेंगे।

    कैनेडी सेंटर ऑनर अवॉर्ड सेरेमनी में शिरकत करने पहुंचे ट्रंप ने नेटफ्लिक्स और वॉर्नर ब्रदर्स की डील पर चिंता जताई है। हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी इस डील के सख्त खिलाफ हैं।

    ट्रंप ने की थी नेटफ्लिक्स की तारीफ

    नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस ने हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसके बाद ट्रंप ने नेटफ्लिक्स की तारीफ करते हुए कहा था कि यह फिल्म इतिहास के सबसे महान कामों में से एक है।

    नेटफ्लिक्स को मिलेगी बड़ी फ्रेंचाइजी

    हालांकि, अगर नेटफ्लिक्स एचबीओ मैक्स और वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो का अधिग्रहण करने में कामयाब होता है, तो हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वूमन जैसी फ्रेंचाइजी पर नेटफ्लिक्स का कब्जा हो जाएगा।

    CNN और डिस्कवरी होंगे अलग

    नेटफ्लिक्स की इस डील में एक और ट्विस्ट शामिल है। अगर यह डील पक्की होती है, तो सीएनएन और डिस्कवरी जैसे चैनल इसका हिस्सा नहीं होंगे। यह चैनल डील होने से पहले ही वॉर्नर ब्रदर्स से खुद को अलग कर लेंगे।

    यह भी पढ़ें- भारत में डोनल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम, इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला