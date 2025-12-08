Language
    भारत में डोनल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम, इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:09 AM (IST)

    तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक सड़क का नाम डोनल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल सम ...और पढ़ें

    हैदराबाद में सड़क का नाम डोनल्ड ट्रंप पर। जागरण ग्राफिक्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक मुख्य सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है।

    यह कदम साफ तौर पर 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट' से पहले दुनिया का ध्यान खींचने के लिए उठाया गया है। यह एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसका राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

    हैदराबाद में अमेरिकी दूतावास के पास से गुजरने वाली मुख्य सड़क का नाम 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखा जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका के बाहर किसी मौजूदा राष्ट्रपति को सम्मान देने के मामले में यह दुनिया में पहली बार होगा।

    हैदराबाद में सड़क का नाम डोनल्ड ट्रंप पर

    राज्य में नामकरण की यह होड़ सिर्फ राजनीतिक हस्तियों तक ही सीमित नहीं है। इसमें उन ग्लोबल बिजनेस और टेक्नोलॉजी पायनियर्स को भी सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने हैदराबाद को एक टेक हब बनाने में योगदान दिया है।

    इस लिस्ट में एक मुख्य सड़क का नाम 'गूगल स्ट्रीट' भी रखा जाएगा। जिन दूसरे ग्लोबल नामों पर विचार किया जा रहा है, वे हैं 'माइक्रोसॉफ्ट रोड' और 'विप्रो जंक्शन'।

    रवीरियाला में नेहरू आउटर रिंग रोड को प्रस्तावित फ्यूचर सिटी से जोड़ने वाली 100 मीटर की ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम पद्म भूषण रतन टाटा के नाम पर रखने का भी फैसला किया है। रवीरियाला इंटरचेंज को पहले ही 'टाटा इंटरचेंज' नाम दिया जा चुका है।

    बीजेपी ने की फैसले की आलोचना

    तेलंगाना सरकार के इस प्रस्ताव की बीजेपी ने आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री और BJP नेता बंदी संजय कुमार ने रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर 'वापस भाग्यनगर' कर देना चाहिए।

    उन्होंने X पर पोस्ट किया, 'अगर कांग्रेस सरकार नाम बदलने के लिए इतनी ही बेताब है, तो उन्हें कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जिसका सच में इतिहास और मतलब हो।'

    उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जो भी ट्रेंड करता है उसके नाम पर जगहों का नाम बदल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 'एकमात्र पार्टी जो सच में आगे आ रही है, सरकार पर सवाल उठा रही है, और महाधरना के ज़रिए लोगों के असली मुद्दे उठा रही है, वह BJP है।'