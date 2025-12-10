Language
    'खूबसूरत चेहरा, मशीन गन जैसे होंठ', ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी लेविट को लेकर क्यों कही ये बात?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के 'खूबसूरत चेहरे' और 'होंठों' की तारीफ की। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान, ...और पढ़ें

    ट्रंप और लेविट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक भाषण के दौरान अपनी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के "खूबसूरत चेहरे" और "होंठों" की जमकर तारीफ की। यह भाषण उनके आर्थिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए था।

    79 साल के ट्रंप पेंसिल्वेनिया की एक रैली में अपने प्रशासन की आर्थिक सफलताओं पर भाषण दे रहे थे, तभी वह अपने भाषण से भटक गए और अपनी 28 साल की प्रेस सेक्रेटरी की तारीफ करने लगे कि वह कितनी "महान" हैं।

    शारीरिक बनावट को लेकर भी की टिप्पणी

    उन्होंने तालियां बजा रही भीड़ से पूछा, "आज हम अपनी सुपरस्टार कैरोलिन को भी लाए हैं। क्या वह शानदार नहीं है? क्या कैरोलिन शानदार है?" इसके बाद उन्होंने लेविट की शरीरिक बनावट और आत्मविश्वास की तारीफ की।

    इस दौरान ट्रंप ने अजीब सी आवाज निकालते हुए कहा, "आप जानते हैं, जब वह टीवी पर जाती हैं, फॉक्स पर तो वह हावी हो जाती हैं। जब वह उस खूबसूरत चेहरे और उन होठों के साथ जाती हैं, जो रुकते नहीं, एक छोटी मशीन गन की तरह।"

    'महिलाओं के खेल में पुरुषों की कोई जगह नहीं'

    उन्होंने आगे कहा, "उसे कोई डर नहीं है क्योंकि हमारी पॉलिसी सही है। हमारे यहां महिलाओं के खेलों में पुरुष नहीं हैं... हमें हर किसी को ट्रांसजेंडर बेचने की जरूरत नहीं है और हमें खुली सीमाओं को भी बढ़ावा नहीं देना है जहां पूरी दुनिया को जेलों और दूसरी जगहों से हमारे देश में आने की इजाजत हो, इसलिए उसका काम थोड़ा आसान है। मैं दूसरी तरफ का प्रेस सेक्रेटरी नहीं बनना चाहूंगा।"

    ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने लेविट के बारे में इस तरह की टिप्पणी की हो। इससे पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, "वह चेहरा है। वह दिमाग है। वे होंठ हैं, जिस तरह से वे हिलते हैं। वे ऐसे हिलते हैं जैसे वह एक मशीन गन हो।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि कैरोलिन से बेहतर प्रेस सेक्रेटरी किसी के पास कभी होगी।"

