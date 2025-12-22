Language
    महंगाई कम करने पर होनी थी ट्रंप की रैली, होने लगी मेलानिया के अंडरगारमेंट्स की बात; लोग रह गए हैरान

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    ट्रंप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े लोग भी हैरान रह गए (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार मामला उनकी पत्नी के अंडरगारमेंट्स तक पहुंच गया है। नॉर्थ कैरोलिना की एक रैली के दौरान ट्रंप ने मेलानिया की पैंटी का जिक्र करते हुए कहा कि वह उन्हें स्टीम करके रखती हैं। ट्रंप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े लोग भी हैरान रह गए।

    यह रैली महंगाई और दवाओं की कीमतें कम करने जैसे आर्थिक मुद्दों पर होनी थी। लेकिन कुछ वक्त बाद ही यह मुद्दे से भटक गई। ट्रंप ने रैली में 2022 की एफबीआई रेड का जिक्र किया और कहा कि फेडरल एजेंट मेरी पत्नी की आलमारी में गए और उनके ड्रॉअर देखे। ट्रंप ने एफबीआई एजेंट पर गंभीर आरोप भी लगाए।

    मेलानिया के अंडरगारमेंट्स का किया जिक्र

    बातों-बातों में ट्रंप ने फर्स्ट लेडी की आलमारी ऑर्गनाइज करने के रवैये का जिक्र किया और धीरे-धीरे वह इतना आगे बढ़ गए कि शायद खुद ही नहीं समझ पाए कि क्या कहते जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी पत्नी मेलानिया बहुत ही सलीकेदार इंसा हैं और वह सब कुछ बेहद परफेक्ट रखती हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके अंडरगारमेंट भी एकदम सही तरीके से फोल्ड किए हुए होते हैं।

    ट्रंप ने कहा, 'उनके अंडरगारमेंट एकदम सही तरीके से फोल्ड और पैक किए होते हैं। वे इतने परफेक्ट होते हैं, जैसे मुझे लगता है कि वह उन्हें स्टीम करती हैं।' दरअसल ट्रंप के मार-ए-लागो स्थित बंगले पर 2022 में एफबीआई ने रेड डाली थी। इस दौरान ट्रंप पर सरकारी दस्तावेजों को गलत तरीके से रखने का आरोप लगा था।

    ट्रंप बार-बार इस रेड की आलोचना करते हैं और इसे राजनीति से प्रेरित बताते हैं। 2026 के मिडटर्म चुनावों से पहले ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना में रैली करने पहुंचे थे।

