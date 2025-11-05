ट्रंप का एक और यू-टर्न, एलन मस्क के जिगरी दोस्त जेरेड इसाकमैन को सौंपी NASA की कमान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच नोक-झोंक की खबरें अक्सर सामने आती हैं। मगर, इसी बीच ट्रंप ने एक मास्टरस्ट्रोक चल दिया है। डोनल्ड ट्रंप ने मस्क के सहयोगी जेरेड इसाकमैन को नासा की कमान सौंप दी है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA को अब जेरेड लीड करेंगे। जेरेड ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने ट्रंप के साथ तस्वीर भी पोस्ट की है। मजे की बात यह है कि मस्क के साथ रिश्ते खराब होने के बाद ट्रंप ने ही जेरेड को नासा से बाहर कर दिया था। उनकी जगह अमेरिका के परिवहन मंत्री सीन डफी नासा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। मगर, अब ट्रंप ने जेरेड को उनका पद फिर से दे दिया है।

ट्रंप ने शेयर की पोस्ट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, "मुझे जेरेड इसाकमैन को नासा के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नामित करते हुए खुशी हो रही है, जो एक बेहतरीन बिजनेस लीडर, पायलट और अंतरिक्ष यात्री हैं।" हालांकि, ट्रंप के इस प्रस्ताव को संसद में मंजूरी दिलानी होगी और बहुमत अभी ट्रंप की पार्टी के पास है। ऐसे में जेरेड जल्द ही नासा की कमान संभाल सकते हैं।