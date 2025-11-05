ट्रंप का एक और यू-टर्न, एलन मस्क के जिगरी दोस्त जेरेड इसाकमैन को सौंपी NASA की कमान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के सहयोगी जेरेड इसाकमैन को नासा का प्रमुख नियुक्त किया है। ट्रंप ने पहले इसाकमैन को नासा से हटा दिया था, लेकिन अब उन्हें यह पद वापस सौंप दिया है। ट्रंप ने इसाकमैन को एक बेहतरीन बिजनेस लीडर, पायलट और अंतरिक्ष यात्री बताते हुए कहा कि उनका अनुभव अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच नोक-झोंक की खबरें अक्सर सामने आती हैं। मगर, इसी बीच ट्रंप ने एक मास्टरस्ट्रोक चल दिया है। डोनल्ड ट्रंप ने मस्क के सहयोगी जेरेड इसाकमैन को नासा की कमान सौंप दी है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA को अब जेरेड लीड करेंगे। जेरेड ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने ट्रंप के साथ तस्वीर भी पोस्ट की है।
मजे की बात यह है कि मस्क के साथ रिश्ते खराब होने के बाद ट्रंप ने ही जेरेड को नासा से बाहर कर दिया था। उनकी जगह अमेरिका के परिवहन मंत्री सीन डफी नासा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। मगर, अब ट्रंप ने जेरेड को उनका पद फिर से दे दिया है।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, "मुझे जेरेड इसाकमैन को नासा के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नामित करते हुए खुशी हो रही है, जो एक बेहतरीन बिजनेस लीडर, पायलट और अंतरिक्ष यात्री हैं।" हालांकि, ट्रंप के इस प्रस्ताव को संसद में मंजूरी दिलानी होगी और बहुमत अभी ट्रंप की पार्टी के पास है। ऐसे में जेरेड जल्द ही नासा की कमान संभाल सकते हैं।
अंतरिक्ष के लिए जेरेड का लगाव और उनका अनुभव यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। इससे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यही वजह है कि वो नासा का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं।
Thank you, Mr. President @POTUS, for this opportunity. It will be an honor to serve my country under your leadership. I am also very grateful to @SecDuffy, who skillfully oversees @NASA alongside his many other responsibilities.— Jared Isaacman (@rookisaacman) November 4, 2025
मस्क की राय पर जेरेड को दी थी जिम्मेदारी
जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने मस्क के ही कहने पर जेरेड को नासा का प्रमुख बनाया था। जेरेड को एलन मस्क का करीबी माना जाता है। जेरेड ही वो व्यक्ति हैं, जिन्होंने 2021 में मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के पहले सिविलियन कैप्सूल क्रू का नेतृत्व किया किया था। वहीं, अब वो नासा के मिशन मंगल में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
