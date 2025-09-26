Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंतजार कराया, बैठक की फोटो भी जारी नहीं की... ट्रंप ने दिखाई पाकिस्तान को उसकी हैसियत

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:44 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की। व्हाइट हाउस द्वारा कोई आधिकारिक तस्वीर जारी न करने से बैठक पर संशय बना हुआ है। पाक पीएमओ के अनुसार बैठक खुशनुमा माहौल में हुई जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी शामिल थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    पाक पीएमओ के अनुसार, बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन स्थित ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख (सीओएएस) असीम मुनीर के साथ मुलाकात की।

    हालांकि, व्हाइट हाउस की ओर से बैठक की कोई आधिकारिक तस्वीर या वीडियो जारी न किए जाने के कारण इस बैठक पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं।

    व्हाइट हाउस आमतौर पर राष्ट्रपति की विदेशी समकक्षों के साथ बैठक की तस्वीरें या लाइव वीडियो जारी करके प्रोटोकॉल का पालन करता है।

    इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगन की मेज़बानी की थी और उस बैठक के बाद एक लाइव संयुक्त ब्रीफिंग हुई थी। हालाँकि, शरीफ, मुनीर और ट्रंप की बैठक की जानकारी केवल पाकिस्तान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही पोस्ट की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान क्या कह रहा है?

    पाक पीएमओ के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि बैठक एक खुशनुमा माहौल में हुई। पाक पीएमओ ने दावा किया कि बैठक प्रेस के लिए बंद थी और अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने के दौरान लगभग 30 मिनट की देरी हुई।

    हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रेस पूल तस्वीरों में मुनीर और शरीफ व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम पूरे होने तक इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे थे।

    (समाचार एजेंसी ANI की इनपुट के साथ)