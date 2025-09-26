इंतजार कराया, बैठक की फोटो भी जारी नहीं की... ट्रंप ने दिखाई पाकिस्तान को उसकी हैसियत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन स्थित ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख (सीओएएस) असीम मुनीर के साथ मुलाकात की।

हालांकि, व्हाइट हाउस की ओर से बैठक की कोई आधिकारिक तस्वीर या वीडियो जारी न किए जाने के कारण इस बैठक पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं।

व्हाइट हाउस आमतौर पर राष्ट्रपति की विदेशी समकक्षों के साथ बैठक की तस्वीरें या लाइव वीडियो जारी करके प्रोटोकॉल का पालन करता है।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगन की मेज़बानी की थी और उस बैठक के बाद एक लाइव संयुक्त ब्रीफिंग हुई थी। हालाँकि, शरीफ, मुनीर और ट्रंप की बैठक की जानकारी केवल पाकिस्तान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही पोस्ट की गई थी।