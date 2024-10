उन्होंने कहा, यहां भीड़ को देखें। वे बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पास उम्मीद है। उन्हें उम्मीद की जरूरत है। मैंने अब कमला से 15 मिनट ज्यादा काम किया है। पिछले महीने इंडियाना, पेनसिल्वेनिया में एक अभियान कार्यक्रम के दौरान ट्रम्प ने हैरिस की पिछली नौकरी का हवाला देते हुए कहा, मैं फ्राई कुक के तौर पर काम करना चाहता हूँ, ताकि देख सकूँ कि यह कैसा होता है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप का मैकडॉनल्ड्स का दौरा कमला हैरिस के कॉलेज के दिनों में फास्ट-फ़ूड चेन में काम करने के बयान के जवाब में हुआ है।

दूसरी ओर, कमला हैरिस ने अटलांटा में अपने 60वें जन्मदिन पर दो पूजा-अर्चना कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जॉर्जिया के जोन्सबोरो में डिवाइन फेथ मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की अपनी यात्रा के दौरान, प्रसिद्ध संगीतकार स्टीवी वंडर ने अपना हिट हायर ग्राउंड और बॉब मार्ले के रिडेम्पशन सॉन्ग का एक संस्करण गाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कमला हैरिस के लिए हैप्पी बर्थडे गीत भी गाया।

Thank you to my friend Stevie—it’s a joy to spend my birthday in Georgia with all of you. pic.twitter.com/RuGCv7sKl4— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 20, 2024