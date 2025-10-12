Language
    क्या आपका कोई सपना अभी भी अधूरा है? पोती के सवाल पर क्या बोले डोनल्ड ट्रंप

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    Kai Trump questioned Donald Trump: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोती काई ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते हुए अपने अधूरे सपने का खुलासा किया। काई के सवाल पर ट्रंप ने दिलचस्प जवाब दिया है। काई का नाम ट्रंप के करीबियों में गिना जाता है। 2024 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। काई, ट्रंप को ही अपना आदर्श मानती हैं।

    Hero Image

    पोती काई ट्रंप के साथ गोल्फ खेलने के लिए जाते डोनल्ड ट्रंप। फोटो- X/@kaitrump


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन रहे डोनल्ड ट्रंप (Donald Trmp) 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। वहीं, ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, जिन्हें दोबारा राष्ट्रपति पद पर बैठने का मौका मिला है। अब ट्रंप का ऐसा कौन सा सपना है, जिसे वो पूरा करना चाहते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है।

    यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पोती काई ट्रंप ने पूछा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काई के साथ गोल्फ खेलते हुए ट्रंप ने बताया है कि उनका सपना क्या है?

    ट्रंप को गोल्फ खेलना काफी पसंद हैं और उनकी सबसे बड़ी पोती काई ट्रंप भी गोल्फ की खिलाड़ी हैं। ट्रंप अक्सर काई के साथ गोल्फ खेलने जाते हैं। हाल ही में जब ट्रंप पोती के साथ गोल्फ खेलने गए, तो काई ने उनसे कुछ सवाल पूछे।

    काई ने ट्रंप से पूछा सवाल

    ट्रंप का यह इंटरव्यू काई की यूट्यूब सीरीज 'वन ऑन वन विद काई' के लिए था। इस दौरान काई ने ट्रंप से पूछा, "क्या आपका कोई सपना अभी भी अधूरा है, जिसे पूरा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं?" इसपर ट्रंप ने कहा-

    तुम ऐसे सवाल पूछ रही हो, जैसे मैं टीवी पर हूं। तुम राष्ट्रपति बनो, मेरा यही सपना है। लेकिन, अब तुम्हें एक महान राष्ट्रपति बनना चाहिए।

    ट्रंप की चहेती हैं काई

    ट्रंप का जवाब सुनकर काई ने कहा, "आप बेहतरीन काम कर रहे हैं।" बता दें कि काई ट्रंप, डोनल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनिया और उनकी पूर्व पत्नी वैनेसा ट्रम्प की बेटी हैं। काई ने ट्रंप से बातचीत का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं।

    काई, ट्रंप के काफी करीब हैं। वहीं, ट्रंप के परिवार की नई पीढ़ी में काई पहली हस्ती हैं, जो राजनीति में कदम रख चुकी हैं। काई ने 2024 में ही सियासत में एंट्री की थी। कई अक्सर ट्रंप को ही अपनी प्रेरणा मानती हैं।

    ट्रंप को मानती हैं अपना आदर्श

    ट्रंप के बारे में बात करते हुए काई कहती हैं, "लोग उन्हें एक बिजनेसमैन और राजनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे दादा हैं। हम सालों से एक साथ गोल्फ खेल रहे हैं। वो इसे बहुत पसंद करते हैं और इसी बहाने हमें एक-साथ समय बिताने का मौका मिल जाता है। पिछले कुछ सालों में गोल्फ खेलते हुए मैंने उनसे गोल्फ के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है।"

