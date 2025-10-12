क्या आपका कोई सपना अभी भी अधूरा है? पोती के सवाल पर क्या बोले डोनल्ड ट्रंप

ट्रंप की चहेती हैं काई

ट्रंप का जवाब सुनकर काई ने कहा, "आप बेहतरीन काम कर रहे हैं।" बता दें कि काई ट्रंप, डोनल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनिया और उनकी पूर्व पत्नी वैनेसा ट्रम्प की बेटी हैं। काई ने ट्रंप से बातचीत का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं।

काई, ट्रंप के काफी करीब हैं। वहीं, ट्रंप के परिवार की नई पीढ़ी में काई पहली हस्ती हैं, जो राजनीति में कदम रख चुकी हैं। काई ने 2024 में ही सियासत में एंट्री की थी। कई अक्सर ट्रंप को ही अपनी प्रेरणा मानती हैं।