Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एस्केलेटर, टेलीप्रॉम्पटर के बाद ट्रंप के साथ एक और कांड, कहा- मुझे तीन बार परेशान किया

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:35 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अपने दौरे के दौरान तीन खतरनाक घटनाओं का शिकार होने का दावा किया है। उन्होंने इन घटनाओं को साजिश बताते हुए जांच की मांग की है। ट्रंप ने एस्केलेटर के रुकने टेलीप्रॉम्प्टर के बंद होने और साउंड सिस्टम की खराबी को साजिश करार दिया है। उन्होंने सीक्रेट सर्विस से जांच करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रंप ने कहा कि यूएन में उनके और उनके दल के साथ एस्केलेटर अचानक रुक गया। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में अपने दौरे के दौरान तीन "बेहद खतरनाक" घटनाओं का शिकार होने का सनसनीखेज दावा किया है। मंगलवार को यूएन महासभा में अपने भाषण के बाद ट्रंप ने इन घटनाओं को साजिश बताते हुए जांच की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि ये घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश थीं। ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस से इन मामलों की गहन जांच करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। 

    ट्रंप ने यूएन में अपने भाषण में संस्था की विफलताओं पर तीखा हमला बोला और यूरोपीय सहयोगियों की रूस-यूक्रेन युद्ध और आप्रवासन नीतियों की आलोचना की। लेकिन उनके दौरे की चर्चा उनके भाषण से ज्यादा इन कथित साजिशों के कारण हो रही है।

    एस्केलेटर की गड़बड़ी

    ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि यूएन में उनके और उनके दल के साथ एस्केलेटर अचानक रुक गया। उन्होंने इसे साजिश बताया और जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि, यूएन प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बताया कि ट्रंपके दल के एक वीडियोग्राफर ने शायद अनजाने में एस्केलेटर के शीर्ष पर स्टॉप मैकेनिज्म को छू लिया, जिससे यह रुक गया।

    ट्रंप ने यूएन से इस घटना के सिक्योरिटी टेप सुरक्षित रखने को कहा है, ताकि सीक्रेट सर्विस इसकी जांच कर सके। गौरतलब है कि यूएन में एस्केलेटर और लिफ्ट का रुकना असामान्य नहीं है, क्योंकि वित्तीय संकट के कारण हाल के महीनों में ऊर्जा बचाने के लिए इन्हें बार-बार बंद किया जा रहा है।

    टेलीप्रॉम्प्टर कैसे रुका?

    ट्रंप ने दूसरा आरोप लगाया कि उनके भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। हालांकि, एक यूएन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि टेलीप्रॉम्प्टर का संचालन व्हाइट हाउस की जिम्मेदारी थी।

    इसके अलावा, ट्रंप ने दावा किया कि भाषण के दौरान साउंड सिस्टम भी खराब थी। इसकी वजह से उनके शब्द सुनने के लिए लोगों को दुभाषियों के ईयरपीस का सहारा लेना पड़ा। उनकी पत्नी मेलानिया ने भी उन्हें बताया कि वे उनके भाषण को नहीं सुन पाईं।

    ट्रंप ने इन तीनों घटनाओं को साजिश बताया है और जोर देकर कहा कि यह संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने इन मामलों की गहन जांच की मांग की है।

    यह भी पढ़ें: एच1बी वीजा शुल्क बढ़ने से अमेरिकी स्टार्टअप और नवाचार पर अधिक असर पड़ेगा, यूएस कंपनियों की बढ़ी चिंता