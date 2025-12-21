क्या वाकई में शांति पुरुष हैं डोनल्ड ट्रंप, 8 युद्ध खत्म करने के उनके दावे में कितना है दम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप लंबे समय से खुद को एक शांतिदूत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के प्रति उनका आकर्षण जगजाहिर है, साथ ही उनकी यह शिकायत भी कि वह चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ट्रंप ने अपनी इसी इमेज को और मजबूत करने की कोशिश की और बार-बार एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप में युद्ध खत्म करने का क्रेडिट लिया है। इस साल, नोबेल समिति ने शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया। लेकिन इससे 47वें POTUS (अमेरिका के राष्ट्रपति) पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

भाषणों में, ट्रुथ सोशल पोस्ट्स में और यहां तक कि अपने 2025 के क्रिसमस भाषण में भी ट्रंप ने "आठ युद्ध खत्म करने" का फिर से क्रेडिट लिया है। इतना ही नहीं उन्होंने कई सीजफायर और समझौतों को अपनी अनोखी डिप्लोमैटिक काबिलियत के सबूत के तौर पर पेश किया है। लेकिन क्या उनका दावा सच में सही है? तो आइए जानते हैं कि उनके दावे में कितना दम है?

भारत-पाकिस्तान सीजफायर भारत और पाकिस्तान ने 1947 से कई युद्ध लड़े हैं। अप्रैल 2025 में कश्मीर में एक आतंकवादी हमले में 26 पर्यटक मारे गए। इसके जवाब में, भारत ने 7 मई को सीमा पार हमले किए (ऑपरेशन सिंदूर) और पाकिस्तान ने हवाई हमलों से जवाबी कार्रवाई की, जिन्हें भारतीय सशस्त्र बलों ने नाकाम कर दिया। 10 मई को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट के जरिए सीजफायर की घोषणा की और दावा किया कि यह अमेरिका की मध्यस्थता वाली बातचीत के बाद हुआ।

इसके बाद ट्रंप ने कई मौकों पर सुझाव दिया है कि व्यापार दबाव ने स्थिति को शांत करने में मदद की और दावा किया कि उन्होंने दोनों पक्षों को चेतावनी दी थी कि भविष्य के व्यापार सौदे दुश्मनी खत्म करने पर निर्भर करेंगे।

पाकिस्तान की लीडरशिप ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप को धन्यवाद दिया और अधिकारियों ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन भारत ने अमेरिका की किसी भी भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि किसी भी विदेशी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि "कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं था" और युद्धविराम और व्यापार वार्ता के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया। थाईलैंड-कंबोडिया सीमा संघर्ष थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 500 किलोमीटर लंबी सीमा (खासकर प्रेह विहार मंदिर के आसपास) पर औपनिवेशिक काल में तय की गई सीमाओं को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है।

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर झड़पें थाईलैंड और कंबोडिया के बीच अपनी 500 किलोमीटर लंबी सीमा के कुछ हिस्सों (खासकर प्रेह विहार मंदिर के आसपास) को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है, क्योंकि सीमाएं औपनिवेशिक काल में तय की गई थीं। जुलाई 2025 में यह संघर्ष अचानक भड़क उठा।

एक कंबोडियन सैनिक के मारे जाने के बाद दोनों तरफ से कई दिनों तक तोप और रॉकेट से फायरिंग हुई। जुलाई में हुई उस लड़ाई में कम से कम 48 लोग मारे गए और 300,000 लोग बेघर हो गए, जो एक दशक में सबसे भीषण लड़ाई थी।

इस पर ट्रंप ने दखल दिया और 28 जुलाई को उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका के "हस्तक्षेप" के बाद "दोनों देशों ने युद्धविराम और शांति" हासिल कर ली है और खुद को "शांति का राष्ट्रपति!" घोषित किया।

उन्होंने कुआलालंपुर में अक्टूबर में हुए आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां थाई और कंबोडियाई नेताओं (मलेशिया और अमेरिकी पर्यवेक्षकों के साथ) ने एक विस्तृत युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए, जिसे कुआलालंपुर शांति समझौता कहा गया। हालांकि, असल में युद्धविराम बार-बार टूटा।

2025 के आखिर तक नई झड़पें शुरू हो गईं। दिसंबर 2025 की शुरुआत में, कंबोडियाई अधिकारियों ने थाईलैंड की ओर से नई तोपखाने की गोलीबारी की सूचना दी और थाईलैंड ने हवाई हमलों से जवाब दिया – लड़ाई फिर से शुरू हो गई जिसमें दोनों तरफ के नागरिक मारे गए।

दोनों सरकारों ने एक-दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाया। थाईलैंड ने सार्वजनिक रूप से किसी भी सीजफायर से इनकार किया। प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने 12 दिसंबर को कहा, "थाईलैंड ने सीजफायर पर सहमति नहीं दी है... और उसकी सेनाएं लड़ना जारी रखेंगी।"

संक्षेप में, ट्रंप के सीजफ़ायर के ऐलान का कोई स्थायी असर नहीं हुआ। दिसंबर के बीच तक सीमा पर लड़ाई पहले जितनी ही तेज हो गई थी और थाईलैंड के नेताओं ने खुले तौर पर ट्रंप के दावे का खंडन किया।

रवांडा-डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पूर्वी कांगो दशकों से युद्ध से जूझ रहा है, क्योंकि दर्जनों विद्रोही समूह (खासकर M23, जिसके बारे में माना जाता है कि वह रवांडा का सहयोगी है) जमीन और खनिजों के लिए लड़ रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और विद्रोहियों के हमले नियमित रूप से जारी हैं।

जून 2025 में ट्रंप डीआरसी के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे के बीच एक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए वॉशिंगटन गए। नेताओं ने अमेरिकी मध्यस्थ की मौजूदगी में "युद्धविराम" और आपसी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने इसे "उनके युद्ध" को खत्म करने वाला बताया, जो "दशकों से हिंसक खून-खराबे के लिए जाना जाता था"।

उन्होंने खनिज पक्ष की भी बात की – इस समझौते में अमेरिकी कंपनियों को कांगो के दुर्लभ खनिजों तक विशेष पहुंच का वादा किया गया था। दोनों अफ्रीकी राष्ट्रपतियों ने मीडिया के सामने मजाक में यह भी कहा कि वे "एक-दूसरे से प्यार करते हैं"।

लेकिन कुछ ही दिनों में युद्ध फिर से शुरू हो गया। वॉशिंगटन में सेरेमनी के कुछ ही घंटों बाद M23 विद्रोहियों (जिन्हें बातचीत से बाहर रखा गया था) ने फिर से हमला कर दिया, शहरों पर कब्जा कर लिया और कांगो की सेना के साथ झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाया।

2025 के आखिर तक पूर्वी कांगो में भारी लड़ाई और लोगों का विस्थापन जारी रहा और उन हफ्तों में हजारों नई मौतें होने की खबर मिली। एनालिस्ट्स का कहना है कि अमेरिकी डिप्लोमेसी ने सिर्फ "मामले को बढ़ने से रोका" – उसने असली वजहों को हल नहीं किया। इसलिए, भले ही ट्रंप ने कगामे और त्शिकेदी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन पूर्वी कांगो में युद्ध अभी भी जारी है।

इजरायल-हमास (गाजा युद्ध) इजरायल और हमास के बीच हिंसा 7 अक्टूबर, 2023 को फिर से भड़क उठी, जब हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला किया (जिसमें लगभग 1,200 इजरायली मारे गए)। इसके बाद इजरायल ने गाजा में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। 2025 के आखिर तक लगभग 70,000 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे और इजरायल को लगभग 2,000 लोगों का नुकसान हुआ।

13 अक्टूबर को भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव में ट्रंप ने 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना पेश की। व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन (जिसमें इजरायल और हमास शामिल नहीं हुए) में, दुनिया के नेताओं ने चरणबद्ध युद्धविराम का समर्थन किया। इजरायल अपना हमला रोक देगा और पीछे हट जाएगा, हमास रॉकेट दागना बंद कर देगा और आखिरकार एक अंतर्राष्ट्रीय सेना होगी और गाजा का पुनर्निर्माण होगा।

ट्रंप का दावा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गाजा युद्धविराम में मध्यस्थता की। समझौता 9 अक्टूबर को साइन किया गया और पहला चरण लागू हो गया। हमास ने 20 इजरायली बंधकों (और 27 शवों) को रिहा किया, जबकि इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया।

एक स्टेज्ड सेरेमनी में ट्रंप ने "इजरायल और हमास के बीच युद्ध" खत्म होने की घोषणा की। जमीन पर रोजाना मिसाइल हमले काफी हद तक बंद हो गए हैं, लेकिन सीजफायर उल्लंघन की रिपोर्टें जारी हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 10 अक्टूबर के बाद भी, इजरायल ने कथित हमास उल्लंघनों के जवाब में गाजा और वेस्ट बैंक में रुक-रुक कर हमले किए।

इजरायल-ईरान युद्ध जून 2025 में इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करके दूसरा मोर्चा खोल दिया (कहा जाता है कि यह पहले के हमलों का बदला था)। इसी समय अमेरिका ने भी ईरान के अहम मिलिट्री ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए, जिससे तेहरान के मुताबिक सीमित नुकसान हुआ, लेकिन इससे अमेरिका की सीधी भागीदारी का संकेत मिला।

इसके बाद इजरायल और ईरान ने लगभग बारह दिनों तक हवाई हमले किए। ईरान के मीडिया ने बताया कि इस हमले में लगभग 1,000 ईरानी मारे गए और लगभग 30 इजरायली मारे गए। जून के बीच में, ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने युद्धविराम हासिल कर लिया है। 23 जून को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा था, "इजरायल और ईरान युद्धविराम पर सहमत हो गए थे... सभी परमाणु सुविधाओं और क्षमताओं को नष्ट करना और फिर, युद्ध को रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी!"

सच तो यह है कि उस तारीख के बाद कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ की और ईरानी अधिकारी आधिकारिक तौर पर चुप हो गए। लेकिन क्या इससे युद्ध खत्म हो गया? कोई औपचारिक संधि नहीं हुई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तुरंत कहा कि अमेरिकी हमलों से "कुछ हासिल नहीं हुआ" और ईरान "जीतकर उभरा है"।

विश्लेषकों का कहना है कि यह संघर्ष सिर्फ रोका गया था, सुलझाया नहीं गया। एक इजरायली सुरक्षा विशेषज्ञ ने स्काई न्यूज को बताया कि ट्रंप की भूमिका ने "मुख्य मुद्दों को सुलझाए बिना संघर्ष को सिर्फ शांत कर दिया"। इसके अलावा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। इंटरनेशनल मॉनिटर्स की रिपोर्ट है कि तेहरान के पास अभी भी बम बनाने के लिए काफी ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम और जानकारी है। इजरायली और अमेरिकी अधिकारी अब दावा कर रहे हैं कि लड़ाई रुक गई है, लेकिन सभी अंदरूनी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। ईरानियों को इजरायली और अमेरिकी दोनों हमलों से कुछ नुकसान हुआ, फिर भी वे इस क्षेत्र के प्रमुख मिलिशिया पर कंट्रोल रखते हैं।

ईरान का कहना है कि वह जो नुकसान हुआ है, उसे फिर से बनाएगा। यहां तक कि ट्रंप के अपने दावे कि उन्होंने "सभी न्यूक्लियर क्षमता को खत्म कर दिया है" भी एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर द्वारा विवादित हैं। आर्मेनिया-अजरबैजान (नागोर्नो-काराबाख) आर्मेनिया और अजरबैजान 1980 के दशक से नागोर्नो-काराबाख को लेकर ठंडे युद्ध की स्थिति में हैं। 2023 के आखिर में अजरबैजान ने अलग हुए इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया, जिससे वहां की ज्यादातर जातीय अर्मेनियाई आबादी विस्थापित हो गई। 8 अगस्त को, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान की मेजबानी की। वहां, कैमरों के सामने, उन्होंने एक व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता दोनों पक्षों को लड़ाई बंद करने, राजनयिक संबंध खोलने और एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। यह अमेरिका को दक्षिणी आर्मेनिया के माध्यम से एक व्यापार और परिवहन गलियारा बनाने का विशेष अधिकार भी देता है।

दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि वे उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगे। यह शायद ट्रंप की सबसे औपचारिक शांति संधि है और इसके दोनों पक्षों ने फिलहाल, इसे बनाए रखने का वादा किया है।

मिस्र-इथियोपिया यह दावा सबसे दिलचस्प है। ट्रंप ने "मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखना" को एक बड़ी उपलब्धि बताया, जो नील नदी पर बने ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। हालांकि, हाल के इतिहास में मिस्र और इथियोपिया के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ है। डैम को लेकर उनकी दुश्मनी कई सालों से एक डिप्लोमैटिक विवाद रही है।

बांध के बनने या भरने के दौरान कोई गोलीबारी वाली लड़ाई नहीं हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बिल्कुल भी "युद्ध" नहीं था। 13 साल की बातचीत के बाद भी नील नदी के पानी को कैसे बांटा जाए, इस पर कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ है। 2025 के आखिर में बांध का चुपचाप उद्घाटन किया गया, लेकिन बिना किसी शांति संधि के – क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी।

इथियोपियाई अधिकारियों ने शिकायत की कि ट्रंप का अमेरिकी दखल का सुझाव देना गलत था। संक्षेप में, खत्म करने के लिए कोई युद्ध नहीं था, बस बातचीत चल रही थी। सर्बिया-कोसोवो कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से आजादी की घोषणा की, लेकिन सर्बिया अभी भी इसे मान्यता नहीं देता है। कभी-कभी तनाव बढ़ा है, लेकिन 1999 के बाद से कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई है। फिर भी, ट्रंप ने इसे एक और "युद्ध" माना जिसे उन्होंने खत्म किया।

जून 2025 में उन्होंने दावा किया कि सर्बिया और कोसोवो युद्ध के कगार पर थे, लेकिन कोई लड़ाई नहीं हुई। स्वतंत्र रिपोर्टिंग से पता चलता है कि ट्रंप के दावों में सुलझाने के लिए कोई असली संघर्ष नहीं था। रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन कोई शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और कोई युद्ध नहीं रोका गया है। ज्यादा से ज्यादा, बातचीत फिर से शुरू हुई। कोसोवो कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर है और सर्बिया अभी भी इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है।

रूस यूक्रेन ट्रम्प ने दावा किया है कि वह यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म कर सकते हैं। 2025 के आखिर में उन्होंने एक नई अमेरिकी शांति पहल को आगे बढ़ाने के लिए दूत भेजे। अब तक, युद्ध जारी है। खबरों के मुताबिक, यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ने पर सहमत हो गया है, लेकिन इलाके को लेकर बातचीत अभी भी अटकी हुई है।

रूसी सेना अभी भी यूक्रेन के लगभग एक-तिहाई हिस्से पर कब्जा किए हुए है और कीव जमीन छोड़ने से इनकार कर रहा है। यहां तक कि अमेरिकी डिप्लोमैट भी मानते हैं कि यूक्रेन में पूरी तरह से सीजफायर मौलिक जमीन के दावों को सुलझाने पर निर्भर करता है।

क्रेमलिन ने भी कहा है कि कीव द्वारा प्रस्तावित कोई भी क्रिसमस सीजफायर "पहले शांति समझौते पर पहुंचने पर निर्भर करेगा," और चेतावनी दी है कि रूस थोड़े समय के लिए युद्धविराम के लिए युद्ध नहीं रोकेगा। जबकि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि कुछ पर्यवेक्षकों को "पहली बार... सीजफायर की संभावना" दिख रही है, यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने पर जोर दे रहा है और रूस गारंटी चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा।