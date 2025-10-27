'अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला', ट्रंप ने की 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित धांधली में जांच की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुई कथित धांधली न्याय विभाग (डीओजी) से जांच की मांग की है। उन्होंने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने मेल-इन और जल्दी वोटिंग को खत्म करने की भी अपील की। इसकी जगह उन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए वोटर आईडी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कैलिफोर्निया के प्रपोजल 50 की भी आलोचना की, जिसका मकसद कांग्रेस के जिलों को बनाना है।

'नहीं तो मिडटर्म होगा' ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "2020 का राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें धांधली और चोरी हुई है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। देखो हमारे देश का क्या हुआ जब एक बदमाश बेवकूफ हमारा "प्रेसिडेंट" बन गया!" अब हमें सब कुछ पता है। मुझे उम्मीद है कि DOJ इसे उतने ही "जोश" से आगे बढ़ाएगा जितना अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल के लिए सही है! अगर नहीं, तो यह फिर से होगा, जिसमें आने वाले मिडटर्म भी शामिल हैं।"