'अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला', ट्रंप ने की 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित धांधली में जांच की मांग
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए न्याय विभाग से जांच की मांग की है। उन्होंने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया और मेल-इन वोटिंग खत्म करने की अपील की। ट्रंप ने वोटर आईडी की अनिवार्यता पर जोर दिया और कैलिफोर्निया के प्रपोजल 50 की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जांच नहीं हुई तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुई कथित धांधली न्याय विभाग (डीओजी) से जांच की मांग की है। उन्होंने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है।
इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने मेल-इन और जल्दी वोटिंग को खत्म करने की भी अपील की। इसकी जगह उन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए वोटर आईडी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कैलिफोर्निया के प्रपोजल 50 की भी आलोचना की, जिसका मकसद कांग्रेस के जिलों को बनाना है।
'नहीं तो मिडटर्म होगा'
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "2020 का राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें धांधली और चोरी हुई है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। देखो हमारे देश का क्या हुआ जब एक बदमाश बेवकूफ हमारा "प्रेसिडेंट" बन गया!" अब हमें सब कुछ पता है। मुझे उम्मीद है कि DOJ इसे उतने ही "जोश" से आगे बढ़ाएगा जितना अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल के लिए सही है! अगर नहीं, तो यह फिर से होगा, जिसमें आने वाले मिडटर्म भी शामिल हैं।"
बराक ओबामा ने मतपत्र पहल मदान का किया समर्थन
उन्होंने आगे कहा, "कोई मेल-इन यान अर्ली वोटिंग नहीं, वोटर आईडी के लिए हां है। देखो कैलिफोर्निया प्रोप वोट कितना बेईमान है! लाखों बैलेट "भेजे जा रहे हैं।" होशियार हो जाओ रिपब्लिकन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए!!!" पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मतपत्र पहल मतदान का समर्थन किया है, जिसके लिए 4 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि अर्ली वोटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है।
2020 का राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन से हारने के बाद, डोनल्ड ट्रंप ने बार-बार दावा किया कि चुनाव में धांधली हुई थी, जबकि अधिकारियों और अदालतों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था।
