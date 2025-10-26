Language
    'यह पसंद नहीं', विज्ञापन से चिढ़े ट्रंप ने कनाडा पर थोपा 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। यह कदम कनाडा में दिखाए जा रहे एक टीवी विज्ञापन से नाराज होकर उठाया गया, जिसमें रीगन के टैरिफ विरोधी विचारों का हवाला दिया गया था। ट्रंप ने कनाडा पर 'धोखाधड़ी' का आरोप लगाया और विज्ञापन को तुरंत हटाने की चेतावनी दी।

    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टीवी विज्ञापन से चिढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया है। कई कनाडाई उत्पादों पर पहले से ही 35 प्रतिशत टैरिफ लागू है, जबकि स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत टैरिफ है। ऊर्जा उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ है।

    ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ किन उत्पादों या क्षेत्रों पर लागू होगा। साथ ही ट्रंप ने विज्ञापन को तुरंत हटाने की चेतावनी दी है।

    ट्रंप ने कनाडा पर क्यों थोपा एक्स्ट्रा टैरिफ?

    दरअसल, कनाडा में टीवी पर एक विज्ञापन दिखाया जा रहा है। इसमें रीगन के 1987 के उस संबोधन का जिक्र है, जिसमें उन्होंने विदेशी सामान पर टैरिफ की आलोचना की थी और कहा था कि टैरिफ के कारण नौकरियां खत्म होती हैं और ट्रेड वार होते हैं।

    ट्रंप ने कहा कि रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ के पक्षधर थे, लेकिन कनाडा ने कहा है कि उन्हें यह पसंद नहीं! कनाडा को विज्ञापन तुरंत हटाना था, लेकिन उन्होंने इसे चलने दिया। यह जानते हुए भी कि यह धोखाधड़ी है। तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और शत्रुतापूर्ण कृत्य के कारण मैं कनाडा पर टैरिफ में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर रहा हूं।

    ट्रंप ने क्या कहा?

    उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ''इस धोखाधड़ी का एकमात्र उद्देश्य कनाडा की यह आशा थी कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उन टैरिफ पर उनका बचाव करेगा, जिनका इस्तेमाल उन्होंने वर्षों से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। अब अमेरिका कनाडाई और बाकी दुनिया के टैरिफ से अपनी रक्षा कर सकता है।''

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

