Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन हैं अरुण सुब्रमण्यन, जिन्होंने सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को यौन शोषण मामले में सुनाई 4 साल की सजा?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    हॉलीवुड रैपर सीम डिडी कॉम्ब्स को यौन शोषण मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। याचिकाकर्ता ने डिडी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की थी। भारतीय मूल के जस्टिस अरुण सुब्रमण्यन की अदालत में सुनवाई हुई। डिडी ने पत्र लिखकर जुर्म कबूल किया और सजा कम करने की मांग की। जस्टिस अरुण सुब्रमण्यन अमेरिका के जिला न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    कौन हैं अरुण सुब्रमण्यन, जिन्होंने सीन 'डिडी' कॉम्ब्स सुनाई 4 साल की सजा? (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड के मशहूर रैपर सीम 'डिडी' कॉम्ब्स को यौन शोषण के मामले में 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। याचिकार्ता ने 'डिडी' के खिलाफ सख्त सजा की मांग की थी।

    इस मामले की सुनवाई भारतीय मूल के जस्टिस अरुण सुब्रमण्यन की अदालत में हुई। 'डिडी' ने उन्हें एक पत्र लिखकर न केवल अपना जुर्म कबूल किया बल्कि सजा कम करने की मांग भी की।

    रैपर ने अपने पत्र में लिखा, "मैं अपनी पिछली गलतियों की सारी जिम्मेदारी लेता हूं। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। अगर मैं कहूं कि मुझे माफ कर दो तो इससे पुराने घाव नहीं भरेंगे। मुझे अपने बर्ताव पर बेहद पछतावा है। मैं आपसे एक और मौका चाहता हूं।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन हैं अरुण सुब्रमण्यन?

    अरुण श्रीनिवास सुब्रमण्यन का जन्म 1979 में पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर हुआ था। सुब्रमण्यन के पिता एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर और उनकी मां एक मुनीम थीं।

    सुब्रमण्यन ने केस वेस्टर्न रिजर्व विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 2004 में, उन्होंने कोलंबिया लॉ स्कूल से ज्यूरिस डॉक्टर (JD) की उपाधि प्राप्त की।

    क्लर्क के रूप में शरू किया करियर

    सुब्रमण्यन ने अमेरिकी द्वितीय सर्किट अपील न्यायालय में न्यायाधीश डेनिस जैकब्स के लिए क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया, उसके बाद न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में न्यायाधीश जेरार्ड ई लिंच के लिए क्लर्क के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग के लिए क्लर्क के रूप में कार्य किया।

    अमेरिका के जिला न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले दक्षिण एशियाई

    सुब्रमण्यन 2007 में न्यूयॉर्क की लॉ फर्म सुसमैन गॉडफ्रे एलएलपी में शामिल हुए, जहां वे साझीदार बने और 2023 तक काम किया। अपने करियर के दौरान, उन्होंने अपने मुवक्किलों के लिए 1 अरब डॉलर से अधिक की वसूली में मदद की, बाल यौन तस्करी के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया और उपभोक्ता अधिकारों के मामलों में पैरवी की।

    सीनेटर चक शूमर द्वारा संघीय न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित, सुब्रमण्यन को पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने 2022 में नामित किया था और 2023 में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई थी। वे न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिका के जिला न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश हैं।

    इसे भी पढ़ें:  सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को 4 साल की जेल, यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने सुनाया फैसला