'मोदी सरकार ने की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश', कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के तीन शहरों की अपनी यात्रा के दौरान मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर खुलकर बात की।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए हरसंभव कोशिश की, लेकिन इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। यह इसलिए हुआ क्योंकि भारत जोड़ो का आइडिया सबके दिलों में है।

VIDEO | "The government tried everything it could do to stop the (Bharat Jodo) Yatra, but its impact kept on increasing," says Congress leader Rahul Gandhi in his address at University of California, Santa Cruz. (Source: Indian National Congress) pic.twitter.com/froRoPbs2q

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोगों को डरा रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू हुई, क्योंकि लोगों से जुड़ने के लिए हमें जितने भी साधनों की जरूरत थी, उन सभी पर बीजेपी-आरएसएस का नियंत्रण था।

The BJP is threatening people and misusing government agencies.



The Bharat Jodo Yatra started because all the instruments that we needed to connect with the people were controlled by the BJP-RSS.



: Shri @RahulGandhi at 'Mohabbat ki Dukaan' event in San Francisco, U.S pic.twitter.com/8XEdtqnAfM— Congress (@INCIndia) May 31, 2023