    ड्रग्स के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई से घबराए कोलंबियाई राष्ट्रपति, अमेरिका पर लगाया न्यायिक हत्याएं करने का आरोप

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    अमेरिका और कोलंबिया के बीच ड्रग तस्करी को लेकर विवाद गहरा गया है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा कोलंबियाई नौकाओं पर की जा रही कार्रवाई की कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने आलोचना की है। पेट्रो ने अमेरिका पर न्यायिक हत्याओं का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कोलंबिया को दी जाने वाली सहायता राशि रोकने की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

    Hero Image

    ड्रग्स के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई से घबराए कोलंबियाई राष्ट्रपति (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की ट्रंप प्रशासन ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन में है। इसके लिए वो लगातार कोलंबिया के मादक पदार्थ तस्करी करने वाली नौकाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने कोलंबिया के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में ड्रग तस्करी में शामिल एक नाव पर घातक हमला किया।

    इसको लेकर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अमेरिका पर "अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए" "न्यायिक हत्याएं" करने का आरोप लगाया। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का कहना है कि वह मादक पदार्थ तस्करी करने वाली नौकाओं पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

    कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने डोनल्ड ट्रंप के मादक पदार्थ विरोधी हवाई हमलों की निंदा करनी शुरू कर दी। पेट्रो ने करोड़ों डॉलर की सहायता राशि रोकने की अमेरिकी धमकियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मेरी निंदा की है और कोलंबिया का अपमान किया है।

    2 महीने में 9 हजार जहाज नष्ट

    अमेरिका की ट्रंप प्रशासन के अनुसार, अमेरिका ने दो महीने से भी कम समय में नौ जहाजों को नष्ट कर दिया है। इस कार्रवाई ने कम से कम 37 लोगों की जान ले ली है। कोलंबिया ने सार्वजनिक रूप से मांग की है कि वाशिंगटन हमले रोके। इसको लेकर ट्रंप में नाराजगी देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने पेट्रो को "ठग" और मादक पदार्थों का तस्कर करार दिया है।

    मृतकों में कोलम्बियाई मछुआरा शामिल

    कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि मौत के आकड़े टैक्सी मीटर की तरह बढ़ते जा रहे हैं। मृतकों में एक कोलम्बियाई नागरिक भी शामिल है, जो एक मछुआरा था, इसके बारे में पेट्रो ने अब स्वीकार किया है कि वह गरीबी से बचने के लिए "समय-समय पर" मानव तस्करी में शामिल हो गया था।

    अमेरिकी सहायदा बंद

    गौरतलब है कि ट्रंप ने मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई करते हुए कोलंबिया को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की अमेरिकी सहायता बंद करने की घोषणा की है और कोलंबियाई वस्तुओं पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं, पेट्रो ने सहायता कटौती के प्रभाव को खारिज करते हुए कहा कि यह नकदी अमेरिकी गैर-सरकारी समूहों को वित्तपोषित करने तथा अमेरिकी हथियार खरीदने में खर्च की जाती है।

