Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फर्जी डिग्री के सहारे क्लासरूम से वॉल स्ट्रीट तक का सफर, कैसे सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर एपस्टीन ने बनाई अलग पहचान?

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    यह लेख बताता है कि कैसे जेफरी एपस्टीन ने फर्जी डिग्री का सहारा लेकर क्लासरूम से वॉल स्ट्रीट तक अपना करियर बनाया। इसमें सिस्टम की खामियों का फायदा उठाक ...और पढ़ें

    Hero Image

    जेफरी एपस्टीन। (रॉयटर्स)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेफरी एपस्टीन की कहानी एक आम आदमी की बुराई के बारे में कम बल्कि इस बारे में ज्यादा है कि सत्ता खुद को कैसे बचाती है। एपस्टीन की कहानी बताती है कि उसने भ्रष्टाचार का आविष्कार नहीं किया बल्कि उसने इसके प्रति सहनशीलता का फायदा उठाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एपस्टीन की शुरुआत एक साधारण स्कूल टीचर के तौर पर हुई। उसने नकली डिग्रियां बनाईं और बिना किसी खानदानी विरासत के वॉल स्ट्रीट में अपनी जगह बनाई। उसने देखा कि रिश्ते अक्सर नियमों से ज्यादा अहम होते हैं और सीनियर लोगों के करीब रहने से सुरक्षा मिलती है।

    क्लासरूम से वॉल स्ट्रीट तक का सफर

    एपस्टीन का क्लासरूम से वॉल स्ट्रीट तक का सफर प्रोफेशनल उपलब्धि से नहीं, बल्कि जान-पहचान से हुआ। उसके डाल्टन के एक स्टूडेंट के माता-पिता ने उसे बेयर स्टर्न्स के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलवाया, जो उस समय एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था और जो गैर-पारंपरिक टैलेंट को हायर करने पर गर्व करता था। एपस्टीन के पास फाइनेंस में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और न ही कोई असली एकेडमिक बैकग्राउंड था, फिर भी उसे नौकरी पर रख लिया गया।

    जब फर्म को बाद में पता चला कि उसने दो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बारे में झूठ बोला था, तो एपस्टीन ने इससे इनकार नहीं किया। उसने शांति से धोखे की बात मान ली और समझाया कि बिना प्रभावशाली सर्टिफिकेट के कोई उसे मौका नहीं देगा। बेयर स्टर्न्स ने उसे नौकरी से न निकालने का फैसला किया। उस झूठ से ज्यादा, उस फैसले ने उसकी बाकी जिंदगी को आकार दिया।

    कानूनी बारीकियों का इस्तेमाल कर खुद को बचाया

    बेयर स्टर्न्स छोड़ने के बाद, एपस्टीन ने उस संस्थागत असर पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। उसने खुद को अमीर लोगों के सामने वॉल स्ट्रीट के अंदरूनी व्यक्ति के तौर पर पेश किया, यह जानते हुए कि ब्रांड का जुड़ाव अक्सर वेरिफिकेशन की जगह ले लेता है। इस दौरान, वह कई संदिग्ध इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट में शामिल रहा, जिसमें कम से कम एक ऐसा मामला भी शामिल है जिसमें एक इन्वेस्टर ने अपनी नेट वर्थ का एक बड़ा हिस्सा उसे एक ऐसे डील के लिए सौंपा जो कभी हुआ ही नहीं।

    जब पैसा गायब हो गया, तो एपस्टीन ने कानूनी बारीकियों का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत जिम्मेदारी से खुद को बचा लिया। ये शुरुआती घटनाएं असामान्य नहीं थीं बल्कि रिहर्सल थीं, जिन्होंने उसे सिखाया कि जवाबदेही को कितनी बार टाला जा सकता है।

    पुराने पैसे और एलीट तौर-तरीकों से परिचय

    जब एपस्टीन का सामना असली खानदानी दौलत से हुआ, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं और तेज हो गईं। ब्रिटिश और यूरोपीय कनेक्शन के जरिए, वह कुलीन और रक्षा से जुड़े हलकों में घूमने लगा, जहां पारदर्शिता से ज्यादा गोपनीयता को महत्व दिया जाता था और वफादारी स्पष्टीकरण से ज्यादा जरूरी थी।

    उसने खुद को छिपी हुई संपत्ति का पता लगाने वाले विशेषज्ञ के तौर पर पेश किया और ऐसी छवि बनाई कि वह पारंपरिक सलाहकारों की पहुंच से बाहर के ऑफशोर वित्तीय ढांचों को संभाल सकता है। कम से कम एक हाई-प्रोफाइल मामले में उसने लापता फंड को सफलतापूर्वक वापस पाने में मदद की जिससे उसे अच्छा-खासा मुआवजा और विश्वसनीयता मिली।

    दौलत के बारे में बहुत सारी कहानियों को खत्म कर दिया

    जब 2000 के दशक के मध्य में एपस्टीन की पहली बार जांच हुई, तो प्रतिक्रिया एक जाने-पहचाने पैटर्न पर चली। कुलीन वकीलों ने बातचीत की। अभियोजकों ने टालमटोल किया। संस्थानों ने खुलासे के बजाय मामले को दबाने को प्राथमिकता दी। एपस्टीन को एक नरम प्ली डील मिली और उसने एक छोटी सी सजा काटी और फिर काफी हद तक बिना किसी नुकसान के अपनी जिंदगी में लौट आया। सिस्टम टूटा नहीं। यह एडजस्ट हो गया।

    द न्यूयॉर्क टाइम्स की बाद की एक जांच ने एपस्टीन की दौलत के बारे में बहुत सारी कहानियों को खत्म कर दिया, यह दिखाते हुए कि यह प्रतिभा या जासूसी पर नहीं, बल्कि बार-बार संस्थागत विफलता के कारण हेरफेर पर बनी थी।

    सत्ता खुद को कैसे बचाती है?

    एपस्टीन की कहानी आखिरकार एक आदमी की बुराई के बारे में कम, बल्कि इस बारे में ज्यादा बताती है कि सत्ता खुद को कैसे बचाती है। एपस्टीन ने भ्रष्टाचार का आविष्कार नहीं किया। उसने इसके प्रति सहनशीलता का फायदा उठाया। वह इसलिए फला-फूला क्योंकि कुलीन प्रणालियां बिना सत्यापन के आत्मविश्वास, बिना नैतिकता के वफादारी और बिना सवालों के पैसे को पुरस्कृत करती हैं।

    उसका उदय कोई गड़बड़ी नहीं थी। यह उन संस्थानों का अनुमानित परिणाम था जिन्होंने बार-बार यह तय किया कि वे जो कर रहे हैं, उस पर बहुत करीब से नजर नहीं डालेंगे। जेफरी एपस्टीन सिस्टम के भीतर कोई अपवाद नहीं था। उसे दशकों की छूट के दौरान, धैर्यपूर्वक और अनुमानित रूप से इसी सिस्टम द्वारा बनाया गया था।