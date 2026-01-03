चीनी बीवाईडी ने छीना टेस्ला से ईवी बाजार का ताज, लगातार दूसरी साल टेस्ला की बिक्री में गिरावट
तेज होती प्रतिस्पर्धा, अमेरिका में टैक्स क्रेडिट खत्म होने और मांग में नरमी के चलते टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में बड़ा झटका लगा है। लगातार ...और पढ़ें
रॉयटर, वाशिंगटन। तेज होती प्रतिस्पर्धा, अमेरिका में टैक्स क्रेडिट खत्म होने और मांग में नरमी के चलते टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में बड़ा झटका लगा है। लगातार दूसरे साल वार्षिक बिक्री घटने के बाद टेस्ला ने दुनिया की सबसे बड़ी ईवी निर्माता का ताज चीन की बीवाईडी के हाथों गंवा दिया है।
वैश्विक स्तर पर ईवी बिक्री जहां पिछले साल 28 प्रतिशत बढ़ी, वहीं बीवाईडी ने पहली बार सालाना आधार पर टेस्ला से अधिक वाहन बेचे। इसके अलावा मस्क की दक्षिणपंथी विचारधारा और ट्रंप का समर्थक होना भी टेस्ला पर भारी पड़ा। इसके चलते उत्तरी अमेरिका और यूरोप में कंपनी को बढ़त गंवानी पड़ी है।
बीवाईडी को यूरोप में तेजी विस्तार का फायदा मिला, जहां उसने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त और मजबूत की। कंपनी ने चीन समेत पूरी दुनिया में 22 लाख 60 हजार गाडि़यां बेचीं। दूसरी ओर, टेस्ला की चौथी तिमाही की डिलीवरी में 15.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 4,18,227 वाहन डिलीवर किए, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 4,95,570 था। सालाना आधार पर टेस्ला की बिक्री में नौ प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
2025 में टेस्ला की डिलीवरी 16.4 लाख रही, जो 2024 के 17.9 लाख से कम है। यह लगातार दूसरा साल है जब कंपनी की सालाना बिक्री घटी है। अमेरिका में 7,500 डालर के फेडरल ईवी टैक्स क्रेडिट के सितंबर के अंत में खत्म होने के बाद मांग और कमजोर पड़ी।
विश्लेषकों का कहना है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप में चीनी कंपनियों के साथ-साथ वोक्सवैगन और बीएमडब्ल्यू जैसे यूरोपीय ब्रांड से कड़ी प्रतिस्पर्धा ने टेस्ला पर दबाव बढ़ाया है। इस बीच, टेस्ला अब रोबोटैक्सी, रोबोटिक्स और सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक जैसे भविष्य की परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है।
टेस्ला कारों की बिक्री में भले ही गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन कंपनी के शेयरों में साल 2025 में 11 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। इससे मस्क की संपत्ति भी बढ़ी।
वहीं, टेस्ला को पछाड़ने से उत्साहित बीवाईडी ने बताया कि चीन से बाहर कंपनी ने 2025 में 10 लाख गाड़ियां बेची हैं, जो कि 2024 की तुलना में 150 प्रतिशत की उछाल है। कंपनी ने 2026 में कम से कम 16 लाख गाड़ियां चीन से बाहर बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।