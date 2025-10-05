'अमेरिका के कई शहरों में अराजकता का माहौल...', शिकागो में 300 नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा?
शिकागो में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 300 नेशनल गार्ड तैनात करने के फैसले से शहर सुर्खियों में है। व्हाइट हाउस के अनुसार यह कदम केंद्रीय अधिकारियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार शनिवार को पुलिस पर हथियारबंद लोगों द्वारा हमले के बाद यह निर्णय लिया गया। पहले भी ट्रंप प्रशासन ने पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड्स नियुक्त किए थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल शिकागो इन दिनों गलत वजहों से सूर्खियां बटोर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शिकागो में भारी संख्या में फोर्स तैनात करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप के इस फैसले की पुष्टि की है।
व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप ने 300 नेशनल गार्ड शिकागो में तैनात करने के आदेश दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में गार्ड्स की नियुक्ति केंद्रीय अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
व्हाइट हाउस ने क्या कहा?
व्हाइट हाउस ने इसपर सफाई पेश करते हुए कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने केंद्रीय अधिकारियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए 300 नेशनल गार्ड्स भेजने का आदेश दिया है।"
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन के अनुसार,
अमेरिकी शहरों में अराजकता देखने को मिल रही है और राष्ट्रपति ट्रंप इसपर आंखें बंद नहीं सक सकते हैं।
क्या है नियुक्ति की वजह?
शिकागो में नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर व्हाइट हाउस का कहना है कि शनिवार की घटना के बाद यह फैसला लिया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के अनुसार, दस कारों में मौजूद लोगों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास हथियार भी थे। ऐसे में पुलिस को अपनी रक्षा में गोलियां चलानी पड़ी। इस दौरान गोली लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
कोर्ट ने लगाई थी रोक
अमेरिकी सत्ता के शीर्ष पर बैठने के बाद से ही डोनल्ड ट्रंप अवैध अप्रासियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने पोर्टलैंड और ओरेगन समेत कई शहरों में नेशनल गार्ड्स् की तैनाती की है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने पोर्टलैंड में 200 नेशनल गार्ड्स नियुक्त किए थे। हालांकि, संघीय अदालत ने ट्रंप के इस फैसले पर रोक लगा दी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।