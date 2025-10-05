Language
    अमेरिकी पुलिस ने शिकागो में महिला को मारी गोली, क्या है इसका 'ट्रंप' कनेक्शन?

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:04 AM (IST)

    शिकागो में कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला हुआ जिसमें लगभग 10 वाहनों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान संघीय एजेंटों ने एक महिला को गोली मार दी। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें शिकागो के साउथ साइड पर फंसाया गया था। घटना आईसीई विरोधी प्रदर्शनों के बीच हुई। पुलिस के अनुसार एस केड्ज़ी एवेन्यू के 3900 ब्लॉक में गोली लगने की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई।

    अमेरिकी पुलिस ने शिकागो में महिला को मारी गोली (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के शिकागो में कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला हुआ है। करीब 10 वाहनों ने उन्हें टक्कर मारते हुए घेर लिया। इस दौरान अमेरिकी संघीय एजेंटों ने एक महिला को गोली मार दी। यह घटना बढ़ते आईसीई विरोधी प्रदर्शन और ट्रंप सरकार द्वारा डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में अशांति को कम करने के प्रयासों के बीच हुई है। संघीय एजेंटों का कहना है कि शिकागो के साउथ साइड पर अधिकारियों को 'फंसाया' गया था।

    डीएचएस की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कम से कम 10 कारों ने अधिकारियों को टक्कर मारी और घेर लिया। उन्होंने आगे लिखा कि एजेंट अपने वाहनों को आगे नहीं बढ़ा पाए और कार से बाहर निकल गए। कानून प्रवर्तन वाहन को टक्कर मारने वाले ड्राइवरों में से एक के पास एक अर्ध-स्वचालित हथियार था। कानून प्रवर्तन को अपने हथियार तैनात करने और एक सशस्त्र अमेरिकी नागरिक पर रक्षात्मक गोलियां चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो खुद ही घावों का इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रही थी।

    महिला का नाम सार्वजनिक नहीं

    मैकलॉघलिन ने पोस्ट के जरिए बताया कि सशस्त्र महिला का नाम पिछले हफ्ते एक खुफिया बुलेटिन में "एजेंटों की जानकारी छिपाने और ऑनलाइन पोस्ट करने" के लिए दर्ज किया गया था। महिला का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और शनिवार को उसकी हालत ठीक नहीं थी।

    कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला

    इस मामले को लेकर अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज शिकागो में, हमारे बहादुर कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला किया गया - दस वाहनों ने उन्हें टक्कर मार दी और घेर लिया, जिनमें एक अर्ध-स्वचालित हथियार से लैस हमलावर भी शामिल था। मैं घटनास्थल पर नियंत्रण के लिए और विशेष अभियान चला रही हूं। अतिरिक्त बल आ रहे हैं। अगर आज आपको कोई कानून प्रवर्तन अधिकारी मिले, तो उन्हें धन्यवाद दें।"

    पुलिस ने की कार्रवाई

    शिकागो पुलिस विभाग ने कहा कि वे "घटना की जांच करने और इलाके में रहने और काम करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और यातायात नियंत्रण बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन सीएनएन के अनुसार, वे इस जांच में शामिल नहीं हैं। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार सुबह एस केड्ज़ी एवेन्यू के 3900 ब्लॉक में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिलने पर पहुंचकर कार्रवाई की।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

