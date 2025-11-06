'मैं उन्हें अलविदा भी नहीं...', चार्ली कर्क की हत्या को याद कर भावुक हुईं पत्नी एरिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली कर्क की हत्या के बाद उनकी पत्नी एरिका कर्क ने अपने पति की मौत वाले दिन को अविश्वसनीय बुरा सपना बताया। एरिका कर्क ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं बस यही कह रही थी, 'चार्ली को गोली मार दी गई है। उसे गोली मार दी गई है। बच्चों को ले जाओ। सुरक्षा को बुलाओ। बच्चों को ले जाओ। बच्चों को ले जाओ। उसे गोली मार दी गई है। मैं हॉस्पिटल से भागी और पार्किंग से ही गिर पड़ी। वह अविश्वसनीय बुरा सपना था।"

10 सितंबर को हुई चार्ली की हत्या टर्निंग पॉइंट यूएसए के फाउंडर चार्ली कर्क की 10 सितंबर को यूटा में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके कथित हत्यारे, 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन पर प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया गया है और अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा दी जा सकती है।

चार्ली को अलविदा भी नहीं कह पाई- एरिका एरिका ने हत्या वाली सुबह को याद करते हुए बताया कि कैसे चार्ली यूटा जाने के लिए अपने एरिजोना स्थित घर से जल्दी निकल गए थे। यात्रा से एक रात पहले, उन्होंने बताया कि उन्होंने चार्ली को अपनी बेटी के कमरे में सोने के लिए कहा था ताकि वह अपने कार्यक्रम से पहले अच्छी नींद ले सकें। अगली सुबह, वह जल्दी उठे और चुपचाप हवाई अड्डे के लिए निकल गए। एरिका ने कहा कि उन्हें अलविदा कहने के लिए उन्हें किस करने का मौका नहीं मिला।

उन्होंने कहा, "उस सुबह वह बहुत जल्दी उठ गए, और हमारे बेडरूम में, बाथरूम में, क्योंकि वहीं उनकी शादी की अंगूठी और उनका हार था, और वह अंदर आए और उसे उठाकर चले गए। मैं उन्हें एक किस भी नहीं दे पाई।"

'मैं उन्हें एक किस...' चार्ली कर्क को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जब डॉक्टरों और पुलिस ने एरिका से कहा कि वह अपने पति से तब तक मिलने के लिए इंतजार करें जब तक कि उनका शव मुर्दाघर न ले जाया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया।

"मैंने कहा, "मैं देखना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे पति के साथ क्या किया और मैं उन्हें एक किस करना चाहती हूं, क्योंकि आज सुबह मुझे उन्हें एक किस भी नहीं मिला।" उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी- एरिका एरिका ने आउटलेट को बताया, जब उन्होंने अपने पति को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया तो उन्होंने जो देखा वह मुस्कान। मेरे लिए, यह वह नजर थी जो कह रही थी, 'तुम्हें लगता था कि तुम मेरे बनाए काम को रोक सकते हो। तुम्हें लगता था कि तुम इस सपने, इस आंदोलन, इस पुनरुत्थान को खत्म कर सकते हो। तुम्हें लगता था कि तुम मेरी हत्या करके ऐसा कर सकते हो। तुम्हें मेरा शरीर मिला, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मिली।"