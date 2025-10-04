Language
    'मुझे आपकी मदद चाहिए ट्रंप' मैसेज लिखकर लॉस एंजिल्स सिटी हॉल की सीढ़ियों पर दौड़ाई कार

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:16 AM (IST)

    अमेरिका के लॉस एंजिल्स सिटी हॉल में एक कार सीढ़ियों से टकरा गई जिसके बाद पूरे हॉल को खाली करा लिया गया। पुलिस ने ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश की जिसने मदद की गुहार लगाते हुए डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र किया था। मेयर करेन बास ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने स्थिति को सुरक्षित कर लिया है और संदिग्ध हिरासत में है।

    लॉस एंजिल्स सिटी हॉल की सीढ़ियों पर दौड़ाई कार (इमेज- @rawsalerts)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित लॉस एंजिल्स सिटी हॉल में एक कार सीढ़ियों से टकरा गई। इस घटना के दौरान पूरे हॉल को खाली करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक, जो कार लॉस एंजिल्स सिटी हॉल से टकराई, उसके ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश की गई। ड्राइवर ने "मुझे आपकी मदद चाहिए" लिखा एक बोर्ड लटका रखा था और डोनल्ड ट्रंप का जिक्र किया था।

    स्थानीय पुलिस के मुताबिक, इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया।

    कार टकराने के बाद खाली कराया गया हॉल

    अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर लॉस एंजिल्स के सिटी हॉल की सीढ़ियों से एक कार टकरा गई। कार टकराने के बाद सावधानी बरतते हुए पूरी इमारत को खाली करा दिया गया। इस घटना के बाद कुछ देर बाद कार ड्राइवर को गाड़ी से उतरते हुए देखा गया। जो हाथ ऊपर उठाकर पुलिस और दमकल वाहनों की कतार की ओर गया। बाद में पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी।

    जानिए क्या बोली लॉस एंजिल्स की मेयर

    लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बास ने घटना के बारे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जानकारी देते हुए लिखा, लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग का बम निरोधक दस्ता दुर्घटनास्थल पर पहुंच गया है और स्थिति को "सुरक्षित रूप से सुलझा लिया गया है।" सिटी हॉल के बाहर मौजूद संदिग्ध अब हिरासत में है और LAPD बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंच को स्थिति को सुरक्षित रूप से सुलझाया।

    मुझे आपकी मदद चाहिए...

    लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के प्रवक्ता चार्ल्स मिलर के अनुसार, पुलिस शाम 4 बजे के बाद यातायात दुर्घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद चालक से संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। इस घटना के मिले वीडियो फुटेज के मुताबिक, ड्राइवर को आगे की सीट पर और खिड़की पर एक कार्डबोर्ड बोर्ड पर दिखाया गया है, जिस पर लिखा है, "मुझे आपकी मदद चाहिए डी ट्रम्प यूएस वेट" और "मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता।" पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

