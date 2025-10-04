'बंधकों की रिहाई का संकेत महत्वपूर्ण कदम', गाजा पीस डील पर पीएम मोदी ने की ट्रंप की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में जारी शांति प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने गाजा में शांति प्रक्रिया को निर्णायक बताया और बंधकों की रिहाई को एक महत्वपूर्ण कदम कहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत स्थायी शांति के लिए हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा।

पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों को लेकर एक्स पर लिखा, "गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा।

गाजा में संघर्ष विराम की कोशिश पीएम मोदी का यह समर्थन तब आया है, जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय गाजा में संघर्ष विराम को लेकर कोशिश कर रहा है। भारत शुरू से इस बात का को कहता रहा है कि इजरायल-फिलिस्तीन विवाद का संवात और शातंपूर्ण वार्ता के जरिए ही संभव हो सकता है।

ट्रंप ने दिया था अल्टीमेटम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि हमास गाजा पट्टी के लिए प्रस्तापित शांति समझौते पर रविवार शाम छह बजे तक सहमत नहीं होगा, तो चरमपंथी समूह को और अधिक हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा "हमास के साथ रविवार शाम छह बजे तक समझौता हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा हर देश ने इस पर साइन कर दिए हैं। अगर समझौते के इस मौके पर सफलता नहीं मिलती तो हमास पर ऐसा कहर टूटेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया।"