    'बंधकों की रिहाई का संकेत महत्वपूर्ण कदम', गाजा पीस डील पर पीएम मोदी ने की ट्रंप की तारीफ

    By Jagran News Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:14 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में जारी शांति प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने गाजा में शांति प्रक्रिया को निर्णायक बताया और बंधकों की रिहाई को एक महत्वपूर्ण कदम कहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत स्थायी शांति के लिए हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा।

    गाजा पीस डील पर पीएम मोदी ने की ट्रंप की तारीफ (फाइल फोटो- पीटीआई)

    डिजटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजार में जारी शांति प्रयास को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के नेतृत्व का समर्थन किए हैं. उन्होंने कहा कि गाजा में शांति प्रक्रिया निर्णायक दौर में है। ऐसे में हम बंधकों के रिहाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

    पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों को लेकर एक्स पर लिखा, "गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा।

    गाजा में संघर्ष विराम की कोशिश

    पीएम मोदी का यह समर्थन तब आया है, जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय गाजा में संघर्ष विराम को लेकर कोशिश कर रहा है। भारत शुरू से इस बात का को कहता रहा है कि इजरायल-फिलिस्तीन विवाद का संवात और शातंपूर्ण वार्ता के जरिए ही संभव हो सकता है।

    ट्रंप ने दिया था अल्टीमेटम

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि हमास गाजा पट्टी के लिए प्रस्तापित शांति समझौते पर रविवार शाम छह बजे तक सहमत नहीं होगा, तो चरमपंथी समूह को और अधिक हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा "हमास के साथ रविवार शाम छह बजे तक समझौता हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा हर देश ने इस पर साइन कर दिए हैं। अगर समझौते के इस मौके पर सफलता नहीं मिलती तो हमास पर ऐसा कहर टूटेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया।"

    पहले भी सराहना कर चुके हैं पीएम मोदी

    गौरतलब है कि पीएम मोदी ने इससे पहले भी ट्रंप की सराहना की थी। जब उन्होंने कहा था, "हम गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रयासों का स्वागत करते हैं। ट्रंप का यह प्रयास फलस्तीनी और इजराइली लोगों के साथ-साथ पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के लिए लंबा और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे।

