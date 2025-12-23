Video: अमेरिका में आग का गोला बनी तेज लाल फरारी, 'कॉल ऑफ ड्यूटी' के सह संस्थापक विंस जैम्पेला की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फेमस वीडियो गेम 'कॉल ऑफ ड्यूटी' के सह संस्थापक विंस जैम्पेला की मौत हो गई है। सोमवार को कार दुर्घटना में उनकी जान चली गई, जिसकी पुष्टि गेमिंग कंपनी इलेक्ट्रानिक आर्ट्स ने की है। यह हादसा रविवार को लॉस एंजिल्स में देखने को मिला, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। विंस लाल फरारी से गुजर रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर आग की चपेट में आ गई और विंस की मृत्यु हो गई।

कैसे हुआ हादसा? कैलिफोर्निया पुलिस के अनुसार, कार में 2 लोग सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त कार की पहचान लाल फरारी के रूप में हुई है। कार हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार कंक्रीट के बैरियर से टकरा गई और देखते ही देखते कार आग का गोले में तब्दील हो गई।