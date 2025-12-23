Video: अमेरिका में आग का गोला बनी तेज लाल फरारी, 'कॉल ऑफ ड्यूटी' के सह संस्थापक विंस जैम्पेला की मौत
Vince Zampella Death: अमेरिका में एक तेज लाल फरारी आग का गोला बन गई, जिसमें 'कॉल ऑफ ड्यूटी' के सह-संस्थापक विंस जैम्पेला की मौत हो गई। यह घटना एक उच्च ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फेमस वीडियो गेम 'कॉल ऑफ ड्यूटी' के सह संस्थापक विंस जैम्पेला की मौत हो गई है। सोमवार को कार दुर्घटना में उनकी जान चली गई, जिसकी पुष्टि गेमिंग कंपनी इलेक्ट्रानिक आर्ट्स ने की है।
यह हादसा रविवार को लॉस एंजिल्स में देखने को मिला, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। विंस लाल फरारी से गुजर रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर आग की चपेट में आ गई और विंस की मृत्यु हो गई।
कैसे हुआ हादसा?
कैलिफोर्निया पुलिस के अनुसार, कार में 2 लोग सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त कार की पहचान लाल फरारी के रूप में हुई है। कार हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार कंक्रीट के बैरियर से टकरा गई और देखते ही देखते कार आग का गोले में तब्दील हो गई।
यह हादसा इतना भयानक था कि कार में बैठा एक व्यक्ति बाहर जा गिरा और अंदर बैठे व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने दौड़कर बाहर निकाला। मगर, हादसे में दोनों की मौत हो गई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
HOLY SHIT friends— MAGA DINO 🦖 (@MAGAdino) December 22, 2025
This just hit me like a frag grenade...
Vince Zampella, the absolute LEGEND who co-created Call of Duty and built empires with Titanfall and Apex, gone at 55 in a brutal Ferrari crash up on Angeles Crest hwy
Dude was living the dream in a 2026 296 GTS and… pic.twitter.com/QdcQPTj1iU
कौन थे विंस जैम्पेला?
बता दें कि विंस जैम्पेला के वीडियो गेम बैटलफील्ड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया भर में 100 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो गेम का लुत्फ उठा चुके हैं। 1990 में शूटर गेम्स शुरू करने के बाद उन्होंने 2003 में 'कॉल ऑफ ड्यूटी' लॉन्च करने में मदद की थी। विंस ने 2010 में रेस्पॉन की स्थापना की, जिसका इलेक्ट्रानिक आर्ट्स ने 2017 में अधिग्रहण कर लिया था।
