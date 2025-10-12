कैलिफोर्निया में भयानक हादसा! टेकऑफ के बाद क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 5 लोग घायल

दिग्गज का है हेलीकॉप्टर

जानकारी के अनुसार, जो हेलीकॉप्टर 1980 बेल 222 (टेल नंबर N222EX) दुर्घटना का शिकार हुआ है, वह हेलीकॉप्टर विमानन क्षेत्र के जाने-माने व्यक्ति एरिक निक्सन हैं। घटना के बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने पैसिफिक कोस्ट हाइवे को भी एहतियातन बंद कर दिया है।

लॉस एंजिल्स के हंटिंगटन बीच पुलिस विभाग और हंटिंगटन बीच अग्निशमन विभाग ने शनिवार को पैसिफिक कोस्ट हाईवे और हंटिंगटन स्ट्रीट पर हुई दुर्घटना पर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, इस घटना के बाद दो लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया और तीन लोग सड़क पर घायल हो गए।