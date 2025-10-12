कैलिफोर्निया में भयानक हादसा! टेकऑफ के बाद क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 5 लोग घायल
शनिवार को कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पाँच लोग घायल हो गए। हंटिंगटन बीच के पास हुई इस घटना में हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद ताड़ के पेड़ से टकरा गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में दो लोग सवार थे, जबकि तीन लोग सड़क पर थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शनिवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त गया। हंटिंगटन स्ट्रीट के चौराहे के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर टेकअप के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं। इसमें दो हेलिकॉप्टर सवार और तीन सड़क पर मौजूद व्यक्ति शामिल हैं।
यह हादसा स्थानीय समयानुसार, शनिवार दोपहर करीब दो बजे कैलिफोर्निया के हंटिंगटन स्ट्रीट और पैसिफिक कोस्ट हाइवे के पास हुआ। हादसे के वक्त दो लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। जबकि तीन लोग नीचे थे। जो हेलीकॉप्टर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
पेड़ की पत्तियों से टकराने से हुआ हादसा
इस हेलीकॉप्टर हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ-साफ दिख रहा कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे से उड़ान भर रहा था, उसी दौरान हेलीकॉप्टर के पंख वहां मौजूद ताड़ के पेड़ों की पत्तियों से टकरा गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया। शुरू में हेलीकॉप्टर गोल गोल घुमा और फिर क्रैश होकर नीचे गिर गया।
दिग्गज का है हेलीकॉप्टर
जानकारी के अनुसार, जो हेलीकॉप्टर 1980 बेल 222 (टेल नंबर N222EX) दुर्घटना का शिकार हुआ है, वह हेलीकॉप्टर विमानन क्षेत्र के जाने-माने व्यक्ति एरिक निक्सन हैं। घटना के बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने पैसिफिक कोस्ट हाइवे को भी एहतियातन बंद कर दिया है।
लॉस एंजिल्स के हंटिंगटन बीच पुलिस विभाग और हंटिंगटन बीच अग्निशमन विभाग ने शनिवार को पैसिफिक कोस्ट हाईवे और हंटिंगटन स्ट्रीट पर हुई दुर्घटना पर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, इस घटना के बाद दो लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया और तीन लोग सड़क पर घायल हो गए।
