    ब्राउन यूनिवर्सिटी शूटिंग: क्या सेना में भी रहा था हिरासत में लिया गया संदिग्ध? अब इन सवालों में उलझी पुलिस

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:16 AM (IST)

    ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी के बाद हिरासत में लिए गए संदिग्ध के सेना से संबंध को लेकर पुलिस उलझन में है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है ...और पढ़ें

    ब्राउन यूनिवर्सिटी में शनिवार को हुई थी गोलीबारी। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहां पर शनिवार को फाइनल एग्जाम के दौरान काले कपड़ों में एक शख्स ने इंजीनियरिंग बिल्डिंग में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में दो लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए।

    हमले को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इसकी पहचान 24 साल के बेंजामिन एरिक्शन के तौर पर हुई है। पुलिस ने रविवार तड़के रोड आइलैंड के कोवेंट्री स्थित हैम्पटन इन होटल से 11 घंटे की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया। बता दें कि ब्राउन विश्वविद्यालय में गोलीबारी में 9 छात्रों के घायल होने की भी खबर है।

    इन सवालों में उलझी पुलिस

    पुलिस ने बताया कि एरिक्शन वर्तमान में ब्राउन विश्वविद्यालय का छात्र नहीं था, लेकिन जांचकर्ताओं इस बात की तहकीकात में लगे हैं कि क्या उसने कभी भी इस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है या इस संस्था से कभी भी जुड़ा रहा है। हिरासत में लेने बाद भी अभी तक उसके खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया गया है।

    अमेरिकी सेना का हिस्सा रहा है संदिग्ध?

    रिकॉर्ड के अनुसार, एरिक्शन ने अमेरिकी सेना में अपनी सेवा दी है। अमेरिकी सेना के एक प्रतिनिधि ने द पोस्ट से बातचीत में बताया कि उन्होंने साल 2021 से नवंबर 2024 तक अमेरिका के थल सैनिक के रूप में सेवा की और विशेषज्ञ के पद से सेना से रिटायर हुए। वहीं, सार्वजनिक अभिलेखों के मुताबिक, वह एक राजनीतिक पार्टी से संबंध भी रखता है।

    पुलिस को क्या-क्या मिला?

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावर के पास एक पिस्तौल थी और उसने 9 मीमी के 40 से अधिक कारतूस दागे। सीसीटीवी फुटेड में पाया गया कि हमले से पहले परिसर के पास एक सड़क पर हमलावर से मिलते-जुलते एक व्यक्ति को चलते देखा गया था। बता दें कि जिस इमारत में गोलीबारी हुई थी, उसके अंदर मिली गोलियों के खोलों पर साक्ष्य टैग लगे हुए थे।

    वहीं, अधिकारी ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या संदिग्ध को लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं थीं। सीएनएन ने बताया कि उस व्यक्ति ने अधिकारियों को बताया कि शनिवार की गोलीबारी की घटना के दौरान वह पूरे समय अपने कमरे में ही था। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

