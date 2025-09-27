Language
    बोइंग के पूर्व कर्मचारी जॉन बार्नेट की मौत के बाद परिवार ने कंपनी से हजारों डॉलर में किया समझौता, आखिर कैसे हुई थी डेथ?

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:40 PM (IST)

    अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने अपने पूर्व कर्मचारी जॉन बार्नेट की मौत के मामले में उनके परिवार के साथ समझौता किया है। कंपनी परिवार को कम से कम 50 हजार डॉलर का भुगतान करेगी। बार्नेट ने बोइंग के खिलाफ सुरक्षा खामियों को उजागर किया था और मार्च 2024 में मुकदमे में बयान दर्ज कराते समय वे मृत पाए गए थे। जांच में उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था।

    जॉन बार्नेट की मौत के बाद परिवार ने कंपनी से हजारों डॉलर में किया समझौता (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंड ने अपने पूर्व कर्मचारी और विसलब्लोअर जॉन बार्नेट की मौत के मामले में उनके परिवार से समझौता कर लिया। कंपनी कम से कम 50 हजार डॉलर (करीब 42 लाख रुपये) का भुगतान करेगी। यह मामले जॉन बार्नेट के परिवार द्वारा दायर गलत मौत मुकदमें से जुड़ा था।

    जॉन बार्नेट ने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई थी और सुरक्षा खामियों को उजागर किया था। मार्च 2024 में वह उस समय मृत पाए गए थे जब वे बोइंग के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अपना बयान दर्ज करा रहे थे। जांच में उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था।

    बोइंग पर संकट के बादल

    बार्नेट की मौत ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी और बोइंड के 787 ड्रीमलाइनर फैक्ट्री की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उसी समय बोइंग को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था, जब 737 मैक्स विमान के उड़ान के दौरान एक एक प्लग बाहर निकल गया था। इस घटना पर अमेरिकी एजेंसियों ने जांच शुरू की थी।

    अदालत में दायर दस्तावेज के अनुसार, दोनों पक्षों ने पूर्ण, अंतिम और गोपनीय समझौते पर सहमति जताई है। इसके तहत बार्नेट और उनके परिवार द्वारा कंपनी पर चल रहे सभी मामलों को समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि, इस बड़े समझौते की बाकी वित्तीय शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई है।

    परिवार को कितने डॉलर मिलेंगे

    50 हजार डॉलर के समझौते में से 20 हजार डॉलर वकीलों की फीस और अन्य पर खर्च किए जाएंगे। बाकी राशि बार्नेट के परिवार को दी जाएगी। बोइंग ने अदालत में कहा कि उसने कभी भी बार्नेट की चोट या मौत में किसी तरह की भूमिका नहीं निभाई।

    कंपनी ने बयान जारी कर कहा, "हमें जॉन बार्नेट की मौत का दुख है और हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। बोइंग ने कई साल पहले ही वे कदम उठाए थे जिन मुद्दों को बार्नेट ने उठाया था।"

