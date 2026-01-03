अमेरिका में हेलिकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 4 की मौत; उड़ानों पर कुछ समय के लिए लगाई गई रोक
अमेरिका के एरिजोना राज्य में शुक्रवार सुबह एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट समेत चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 21-22 साल की तीन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में पायलट समेत तीन महिलाओं की जान चली गई। मृतक महिलाओं की उम्र 21-22 साल की बताई जा रही है।
यह हादसा एरिजोना राज्य के पहाड़ी इलाके में शुक्रवार की सुबह लगभग 11 बजे हुआ। फीनिक्स से करीब 103 किलोमीटर पूर्व टेलीग्राफ कैन्यन क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें 59 वर्षीय पायलट समेत तीनों महिलाओं की मौत हो गई है।
पाइनल काउंटी शेरिफ कार्यालय ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर पास के क्वीन क्रीक शहर के एक हवाई अड्डे से उड़ा था। हालांकि, उड़ान के बीच में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से इलाके में उड़ानों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है।
