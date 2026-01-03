अमेरिका में हेलिकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 4 की मौत; उड़ानों पर कुछ समय के लिए लगाई गई रोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में पायलट समेत तीन महिलाओं की जान चली गई। मृतक महिलाओं की उम्र 21-22 साल की बताई जा रही है।

यह हादसा एरिजोना राज्य के पहाड़ी इलाके में शुक्रवार की सुबह लगभग 11 बजे हुआ। फीनिक्स से करीब 103 किलोमीटर पूर्व टेलीग्राफ कैन्यन क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें 59 वर्षीय पायलट समेत तीनों महिलाओं की मौत हो गई है।