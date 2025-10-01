एप्पल की बढ़ी मुश्किल, यहूदी कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ क्यों खटखटाया अदालत का दरवाजा?

Language
    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    अमेरिका में एप्पल के एक स्टोर मैनेजर पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा है। यह मामला यहूदी कर्मचारी टायलर स्टील से जुड़ा है जिन्हें सब्बाथ पर छुट्टी नहीं दी गई और बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। टायलर ने कंपनी के खिलाफ नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) ने भी कर्मचारी का समर्थन किया है।

    एप्पल के खिलाफ कर्मचारी ने दर्ज किया मुकदमा। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में एप्पल के एक स्टोर मैनेजर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी एजेंसी ने एप्पल पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला एप्पल के एक रिटेल स्टोर का है, जहां यहूदी कर्मचारी को छुट्टी देने से मना किया गया और बाद में नौकरी से निकाल दिया गया।

    अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित एप्पल स्टोर में काम करने वाले टायलर स्टील ने मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। टायलर का कहना है, उन्हें इजरायल पर हमास के द्वारा किए गए हमले का जिक्र करने से मना किया गया और यहूदी त्योहार सब्बाथ पर छुट्टी भी नहीं दी गई।

    कोर्ट में दर्ज हुआ मुकदमा

    टायलर ने संघीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया है। इस केस में एप्पल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया गया है। एप्पल के खिलाफ नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। स्टील ने कंपनी से बकाया वेतन देने और अन्य नुकसानों की भरपाई करने की मांग की है।

    EEOC ने किया कर्मचारी का समर्थन

    समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। यह संस्था कार्य स्थल पर कर्मचारियों के साथ भेदभाव या अनैतिकता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जानी जाती है। ट्रंप ने कट्टर ईसाई मानी जाने वाली एंड्रिया लुकास को इस संस्था की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।

    लुकास के अनुसार,

    पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में धार्मिक सुरक्षा पिछड़ने लगी थी।

    16 साल बाद नौकरी से निकाला

    जानकारी के अनुसार, स्टील 2007 से एप्पल कंपनी में काम कर रहा है। 2023 में उसने यहूदी धर्म अपना लिया था। इसी बीच एप्पल के वर्जीनिया स्थित स्टोर में एक नया मैनेजर नियुक्त किया गया।

    स्टील ने शुक्रवार को सब्बाथ के मौके पर छुट्टी मांगी, तो मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया। EEOC के अनुसार, स्टील ने दो बार मैनेजर की शिकायत कंपनी से की, लेकिन शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं, स्टील को जनवरी 2024 में नौकरी से निकाल दिया गया।

