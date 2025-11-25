Language
    अमेरिकी शटडाउन के बाद खतरे में आ गई एप्पल के कर्मचारियों की नौकरी, कंपनी ने लिया बड़ा फैसला

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:32 PM (IST)

    एप्पल अपनी सेल्स टीम में कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रहा है, जिससे कई लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। यह फैसला अमेरिका में 43 दिन के शटडाउन के बाद लिया गया है, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। खासकर सरकारी सेल्स टीम के अकाउंट मैनेजर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि निकाले गए कर्मचारी अन्य टीमों में खाली पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।  

    एप्पल सेल्स टीम में छंटनी की आशंका। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार एप्पल ने अपनी सेल्स टीम छोटी करने का फैसला किया है। एप्पल सेल्स टीम में कर्मचारियों की संख्या कम करने वाला है। ऐसे में कंपनी कई कर्मचारियों को निष्कासित कर सकती है।

    समाचार एजेंसी रायटर्स से बातचीत के दौरान एप्पल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की अन्य टीमों में हायरिंग जारी रहेगी। ऐसे में सेल्स टीम से निकाले गए कर्मचारी अगर चाहें तो अन्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार, एप्पल के अलग-अलग बिजनेस, स्कूलों और सरकारी एजेंसियों के साथ काम करने वाले अकाउंट मैनेजर्स इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

    सरकारी सेल्स टीम पर सबसे ज्यादा असर

    खासकर सरकारी सेल्स टीम में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। इनमें अमेरिकी रक्षा विभाग और न्याय विभाग का नाम भी शामिल है। एप्पल की यह टीम सरकारी विभागों के साथ डील करती है, मगर अब टीम के कर्मचारियों को छंटनी का डर सता रहा है।

    शटडाउन के बाद लिया फैसला

    हाल ही में अमेरिका में 43 दिन का शटडाउन देखने को मिला था, जिससे कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि एप्पल सेल्स टीम को कम करने वाला है। हालांकि, ऐसा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले वेरिजॉन, सिनोप्सिस और आईबएम जैसी कंपनियां भी नौकरियों में कटौती की घोषणा कर चुकी हैं।

