Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बीच हवा में कॉकपिट के दरवाजे पर दस्तक से घबराए यात्री, करानी पड़ी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:27 AM (IST)

    अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 6469 को ओमाहा में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि पायलटों का केबिन क्रू से संपर्क टूट गया था। कॉकपिट के दरवाजे पर दस्तक ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। जांच में इंटरकॉम सिस्टम में खराबी पाई गई, जिससे पायलट और अटेंडेंट के बीच संवाद टूट गया था। विमान सुरक्षित रूप से उतरा, लेकिन घटना ने संचार प्रणालियों पर सवाल खड़े कर दिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 6469 को सोमवार रात, 20 अक्टूबर 2025 को ओमाहा, नेब्रास्का में सिर्फ 18 मिनट बाद आपात लैंडिंग करनी पड़ी।

    पायलटों का केबिन क्रू से संपर्क टूट गया था और कॉकपिट के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज ने स्थिति को और रहस्यमय बना दिया। यह घटना यात्रियों के लिए डरावनी थी।

    विमान स्काईवेस्ट एयरलाइंस की ओर से संचालित एम्ब्रेयर ईआरजे 175 रीजनल जेट था। ये विमान ओमाहा के एप्पली एयरफील्ड से शाम 6:41 बजे लॉस एंजिल्स के लिए उड़ा था। लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद, पायलटों ने केबिन क्रू से संपर्क खो दिया, जिसके बाद उन्होंने आपात स्थिति घोषित कर दी और विमान को वापस ओमाहा लौटाना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरकॉम में खराबी थी वजह?

    जांच में पता चला कि विमान के इंटरफोन सिस्टम में खराबी थी। इसके कारण पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट्स के बीच कम्यूनिकेशन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से फ्लाइट अटेंडेंट्स ने कॉकपिट का दरवाजा खटखटाया ताकि पायलटों का ध्यान आकर्षित कर सकें।

    एक यात्री ने बताया कि उनकी पत्नी ने फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट का दरवाजा पीटते हुए देखा। इससे उन्हें कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ।

    विमान सुरक्षित रूप से रात 7:45 बजे ओमाहा में उतर गया। लैंडिंग के बाद विमान को टर्मिनल से दूर खड़ा किया गया, जहां दो फायर ट्रक पहले से मौजूद थे। यात्रियों को तब तक कोई जानकारी नहीं दी गई, जब तक पुलिस विमान में नहीं चढ़ी।

    एयरलाइंस की प्रतिक्रिया

    यात्रियों में से एक ने बताया कि उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। लैंडिंग के बाद पुलिस की मौजूदगी ने उन्हें और चिंतित कर दिया। स्काईवेस्ट एयरलाइंस ने इस घटना पर टिप्पणी के लिए संपर्क करने को कहा, लेकिन कोई अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की।

    फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने पुष्टि की कि यह घटना इंटरफोन सिस्टम की खराबी के कारण हुई। इस घटना ने एक बार फिर विमान संचार प्रणालियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और विमान सुरक्षित उतर गया।

    यह भी पढ़ें: इधर अफगानी विदेश मंत्री की पूरी हुई दिल्ली यात्रा, उधर भारत ने काबुल में दूतावास पर लिया बड़ा फैसला

     