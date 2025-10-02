शटडाउन की चपेट में अमेरिका, सरकार हुई ठप; ट्रंप संसद से पास नहीं करा पाए फंडिंग बिल

Language
    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस द्वारा बुधवार की समयसीमा तक सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को चालू रखने के लिए कोई समझौता न कर पाने के बाद सरकारी शटडाउन की चपेट में आया अमेरिका अनिश्चितता के एक नए दौर का सामना कर रहा है। लगभग 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका है जिनमें से कुछ को ट्रंप प्रशासन द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है।

    शटडाउन की चपेट में अमेरिका, ट्रंप संसद से पास नहीं करा पाए फंडिंग बिल (फोटो- रॉयटर)

     एपी, वाशिंगटन। विगत छह वर्षों में पहली बार अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर ठप हो गई है। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अस्थायी फंडिंग बिल पर सहमति बनाने में विफल रहे।

    राष्ट्रपति ट्रंप संसद से पास नहीं करा पाए फंडिंग बिल

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस द्वारा बुधवार की समयसीमा तक सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को चालू रखने के लिए कोई समझौता न कर पाने के बाद सरकारी शटडाउन की चपेट में आया अमेरिका अनिश्चितता के एक नए दौर का सामना कर रहा है।

    लगभग 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका

    लगभग 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका है, जिनमें से कुछ को ट्रंप प्रशासन द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है। हालांकि, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि व्हाइट हाउस ने कर्मचारियों की संभावित छंटनी या छुट्टी देने के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

    हालांकि, बुधवार को सरकारी शटडाउन शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद उसे समाप्त करने का मतदान भी विफल हो गया क्योंकि सीनेट में डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी के लिए धन जुटाने की पार्टी की मांग पर अड़े रहे, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन देने से इनकार कर रहे हैं।

    रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया

    रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि स्वास्थ्य सेवा संबंधी मुद्दों को विधेयक में शामिल किया जाए। वे इस अस्थायी फंडिंग बिल में संशोधन करना चाहते हैं ताकि लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, जबकि रिपब्लिकन का कहना है कि उन्हें इस मुद्दे से अलग से निपटना होगा।

    फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए ट्रंप

    राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं करा पाई। इस बिल को पास कराने के लिए 100 सदस्यों वाले सीनेट में 60 वोटों की दरकार थी। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी के पास अस्थायी फंडिंग बिल पास करने के लिए सात वोट कम रहे। इस बिल को पास कराने के लिए राष्ट्रपति को डेमोक्रेट सांसदों के वोट की भी जरूरत थी। डेमोक्रेट्स पार्टी ने उनके समर्थन में वोट नहीं दिया।

    सीएनएन के अनुसार, डेमोक्रेट्स सीनेट में किसी भी वित्तीय उपाय को पारित करने के लिए अपने वोट देने के लिए बड़ी रियायतों के बिना ऐसा करने से इनकार कर रहे थे। यह तीसरी बार है जब ट्रंप को फंडिंग बिल के मुद्दे पर ऐसी स्थिति से दो-चार होना पड़ा है।

    ट्रंप के कार्यकाल का पहला शटडाउन

    इस साल व्हाइट हाउस में उनकी वापसी के बाद यह पहला शटडाउन है। उनका रिकॉर्ड एक ऐसे राजनीतिक माहौल में बजट प्राथमिकताओं को लेकर ध्रुवीकरण को रेखांकित करता है जो पारंपरिक समझौतों के बजाय कठोर रुख को तरजीह देता है। डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति पर फोड़ा ठीकरा डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज और चक शूमर इसका दोष सीधे राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पर डाल रहे हैं।

    डेमोक्रेटिक नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, ''महीनों तक जिंदगी को मुश्किल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें महंगी करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन ने अब संघीय सरकार को बंद कर दिया है क्योंकि वे अमेरिकी लोगों की स्वास्थ्य सेवा की रक्षा नहीं करना चाहते।''

    कई लोगों को गतिरोध खत्म होने तक वेतन नहीं मिलेगा

    लाखों कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज संघीय सरकार के बंद होने का मतलब है कि लाखों संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, जबकि अन्य जिन्हें आवश्यक माना जाता है उन्हें काम पर आते रहना होगा, हालांकि कई लोगों को गतिरोध खत्म होने तक वेतन नहीं मिलेगा। सीएनएन के अनुसार, कुछ अन्य लोग वेतन लेते रहेंगे क्योंकि उनकी नौकरियों के लिए कांग्रेस से मिलने वाले वार्षिक आवंटन से धन नहीं मिलता है।

