अमेरिका को ISIS और अलकायदा से बना हुआ है खतरा, सीनियर अफसर ने सीनेट को दिया ये प्रूफ
अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेगरी डी लोगेरफो ने सीनेट की विदेश संबंध समिति को बताया कि अमेरिका को अभी भी आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी सं ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका वर्षों से आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आंतकी संगठनों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
अमेरिकी विदेशी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेगरी डी लोगेरफो ने सीनेट की विदेश संबंध समिति को बताया कि ये संगठन अभी भी सक्रिय हैं और दुनिया भर में हमले करने में सक्षम हैं। लोगेरफो ने कहा, ''आईएसआईएस और अलकायदा दुनिया भर में लड़कों की भर्ती करना, उन्हें कट्टरपंथी बनाना और उन्हें अपने देशों में हमले करने के लिए उकसाना जारी रखे हुए हैं।''
'किसी बड़े आतंकी हमले को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन प्रतिबद्ध'
उन्होंने अमेरिका में हालिया हिंसा को इस निरंतर खतरे के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, ''न्यू आर्लियन्स में हुआ हमला आईएसआईएस की निरंतर पहुंच, क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं का एक स्पष्ट उदाहरण है।''
उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन आतंकी नेटवर्क को खत्म करके और राज्य प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराकर हमलों को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लोगेरफो ने कहा, ''ट्रंप प्रशासन देश पर किसी बड़े आतंकवादी हमले को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इन प्रयासों में ''आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करना और बाधित करना, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना और आतंकवादी संगठनों की क्षमता को कम करना'' शामिल है।
किस तरह का है आतंकी खतरा?
उन्होंने कहा कि आज का खतरा परिदृश्य 9/11 के बाद के दौर से अलग है। ''आज हम जिस आतंकी खतरे का सामना कर रहे हैं, वह 11 सितंबर के हमलों के बाद के खतरे से अलग है।'' उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ईरान और उसके सहयोगी संगठन अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतें बने हुए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।