    अलास्का एयरलाइंस में तकनीकी खराबी, पूरे देश में सभी उड़ानें रद

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:21 AM (IST)

    अलास्का एयरलाइंस ने तकनीकी खराबी के कारण गुरुवार शाम को अपनी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रद कर दीं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, यह रोक होराइजन एयर पर भी लागू थी। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर कहा कि आईटी खराबी के कारण परिचालन प्रभावित हुआ है और यात्रियों से उड़ान की स्थिति जांचने का आग्रह किया। 

    (फाइल फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी एयरलाइन कंपनी अलास्का एयरलाइंस ने गुरुवार शाम को अपनी सभी उड़ाने अस्थायी रूप से रद कर दी। एयरलाइंस द्वारा उड़ानों का रद करने का फैसला तकनीकी खराबी के चलते लिया गया। क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से संचालन प्रभावित हो रहा था।

    संघीय विमानन प्रशासन के अनुसार, यह रोक अलास्का एयरलाइंस की सहायक कंपनी होराइजन एयर पर भी लागू की गई। ह रोक दो घंटे से ज्यादा समय के लिए लगाई गई थी। बता दें कि इससे पहले एयरलाइन ने जुलाई में भी आईटी खराबी के कारण लगभग तीन घंटे के लिए अपनी सभी उड़ानें रद की थीं।

    एयरलाइंस ने जारी किया बयान

    अलास्का एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा, "अलास्का एयरलाइंस में आईटी खराबी के कारण परिचालन प्रभावित हो रहा है। अस्थायी रूप से उड़ान रोक दी गई है। असुविधा के लिए हमें खेद है।" अगर आपकी आज रात उड़ान निर्धारित है, तो कृपया हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें।

    सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

    एयरलाइन सोशल मीडिया पर उन ग्राहकों को भी जवाब दे रही है। जो ऑनलाइन अपनी चिंताएँ और शिकायतें पोस्ट कर रहे थे। अलास्का एयरलाइंस ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे सिस्टम में एक त्रुटि आ रही है, लेकिन हमारी आईटी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है, उसने एक एक्स उपयोगकर्ता के जवाब में कहा, जिसने पूछा था कि क्या एयरलाइन के ऐप में भी समस्याएं आ रही हैं। उसने एक उपयोगकर्ता को भी ऐसा ही जवाब दिया, जिसने एयरलाइन की वेबसाइट पर बुकिंग संबंधी समस्याओं के बारे में पूछा था। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

