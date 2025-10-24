अलास्का एयरलाइंस में तकनीकी खराबी, पूरे देश में सभी उड़ानें रद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी एयरलाइन कंपनी अलास्का एयरलाइंस ने गुरुवार शाम को अपनी सभी उड़ाने अस्थायी रूप से रद कर दी। एयरलाइंस द्वारा उड़ानों का रद करने का फैसला तकनीकी खराबी के चलते लिया गया। क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से संचालन प्रभावित हो रहा था।

संघीय विमानन प्रशासन के अनुसार, यह रोक अलास्का एयरलाइंस की सहायक कंपनी होराइजन एयर पर भी लागू की गई। ह रोक दो घंटे से ज्यादा समय के लिए लगाई गई थी। बता दें कि इससे पहले एयरलाइन ने जुलाई में भी आईटी खराबी के कारण लगभग तीन घंटे के लिए अपनी सभी उड़ानें रद की थीं।

एयरलाइंस ने जारी किया बयान अलास्का एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा, "अलास्का एयरलाइंस में आईटी खराबी के कारण परिचालन प्रभावित हो रहा है। अस्थायी रूप से उड़ान रोक दी गई है। असुविधा के लिए हमें खेद है।" अगर आपकी आज रात उड़ान निर्धारित है, तो कृपया हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें।