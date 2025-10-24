अमेरिकी सेना में सिखों की दाढ़ी न हटवाए पेंटागन, ट्रंप की पार्टी के सांसद ने की अपील

पीटीआई, न्यूयार्क। ट्रंप की पार्टी के सांसद थामस आर सुओजी ने देश के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सेना में कार्यरत सिखों की दाढ़ी से संबंधित नई नीति पर दोबारा विचार किया जाए। दाढ़ी सिखों की आस्था का मूल सिद्धांत उन्होंने कहा कि बगैर कटे बाल और दाढ़ी सिखों की आस्था का मूल सिद्धांत है। हेगसेथ ने हाल में सैन्यकर्मियों के लिए दाढ़ी रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी फौज मे सिख कई पीढ़ियों से सेवाएं देते आ रहे हैं सुओजी ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी फौज मे सिख कई पीढि़यों से सेवाएं देते आ रहे हैं और उन्होंने देश के लिए पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया है। सिखों के लिए देश की सेवा एक पवित्र जिम्मेदारी और संत-सिपाही आदर्श का मूर्त रूप है, जिसमें आस्था और सेवा का मिश्रण रहता है।

सिख धर्म में अनुयायियों को भगवान के प्रति भक्ति और समानता के प्रतीक के रूप में बिना कटे बाल और दाढ़ी रखने की आवश्यकता होती है। सुओजी ने सैन्य पेशे में समान मानकों के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि धर्म आधारित या चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। सुओजी ने कही ये बात उन्होंने कहा कि सिख, मुस्लिम और अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों को आशंका है कि यदि धार्मिक, सांस्कृतिक या चिकित्सीय छूट के बगैर दाढ़ी पर प्रतिबंध लागू हुआ तो अनजाने में उनके लिए वर्दी में देश की सेवा करना मुश्किल हो सकता है।

सुओजी ने कहा कि संतुलन बनाए रखने के लिए ही देश में रिलिजियस फ्रीडम रिस्टोरेशन एक्ट (आरएफआरए) जैसे कानूनी बचाव मौजूद हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि पेंटागन आरएफआरए और संबंधित युद्ध विभाग की नीतियों के तहत दीर्घकालीन समायोजनों को संरक्षित करते हुए, उपस्थिति और अनुशासन के ऊंचे मानकों को बनाए रख सकता है। इससे लोगों को धर्म और देश के बीच चुनाव करने को विवश नहीं होना पड़ेगा।