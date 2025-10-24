Language
    अमेरिका: अलबामा में हत्या के दोषी को नाइट्रोजन गैस से दी गई मौत की सजा

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    अमेरिका के अलबामा राज्य में एंथनी बायड नामक एक दोषी को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई। इस विधि को लेकर विवाद है, कुछ इसे क्रूर मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है।

    Hero Image

    नाइट्रोजन गैस से दी गई मौत की सजा। (फाइल)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के अलबामा में एक शख्स को 1993 में एक व्यक्ति को जिंदा जलाने में मदद करने का दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे गुरुवार शाम को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई।

    54 वर्षीय एंथनी बायड को गुरुवार शाम 6:33 बजे विलियम सी. होल्मन सुधार गृह में मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अलबामा में पिछले साल से मौत की सजा के लिए इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

    हत्या में भूमिका के लिए मौत की सजा

    बायड को टैलाडेगा काउंटी में ग्रेगरी ह्यूगले की हत्या में उसकी भूमिका के लिए सजा सुनाई गई थी। अभियोजकों ने कहा कि ह्यूगले को 200 डॉलर मूल्य की कोकीन का भुगतान न करने पर आग लगा दी गई थी।

    बायड ने अपने अंतिम शब्दों में अपनी बेगुनाही का दावा किया और आपराधिक न्याय प्रणाली की आलोचना की। उसने कहा, ''मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैंने किसी की हत्या में भाग नहीं लिया। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलते, तब तक न्याय नहीं हो सकता।''

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

