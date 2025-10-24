अमेरिका: अलबामा में हत्या के दोषी को नाइट्रोजन गैस से दी गई मौत की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के अलबामा में एक शख्स को 1993 में एक व्यक्ति को जिंदा जलाने में मदद करने का दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे गुरुवार शाम को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई।

54 वर्षीय एंथनी बायड को गुरुवार शाम 6:33 बजे विलियम सी. होल्मन सुधार गृह में मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अलबामा में पिछले साल से मौत की सजा के लिए इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

हत्या में भूमिका के लिए मौत की सजा बायड को टैलाडेगा काउंटी में ग्रेगरी ह्यूगले की हत्या में उसकी भूमिका के लिए सजा सुनाई गई थी। अभियोजकों ने कहा कि ह्यूगले को 200 डॉलर मूल्य की कोकीन का भुगतान न करने पर आग लगा दी गई थी।