West Bengal Panchayat Polls: चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में TMC और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, कई घायल

West Bengal Panchayat Election 2023 बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर मिली। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट होने से कई लोग घायल हुए। इससे पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि दक्षिण 24 परगना जिले में देशी बम और हथियार जमा किये गये हैं जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया।

West Bengal Panchayat Election 2023 बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा।

मुर्शिदाबाद, एजेंसी। West Bengal Panchayat Election 2023 पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में शुक्रवार रात तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट होने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक घर में की तोड़फोड़ कार्यकर्ताओं ने लड़ाई के दौरान एक घर को भी निशाना बना लिया और उसमें तोड़फोड़ की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस को चुनाव में गड़बड़ी की आशंका इससे पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि दक्षिण 24 परगना जिले में देशी बम और हथियार जमा किये गये हैं, जिसके बाद शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि उन्हें जिले में पंचायत मतदान के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के लिए जमा किए गए बमों और हथियारों के बारे में जानकारी मिली थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक कुछ नहीं मिला है। एसडीपीओ दिबाकर दास ने कहा, हमें यहां बम और हथियार होने की सूचना मिली थी, लेकिन अब तक हमें कुछ नहीं मिला है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों से पता चला है कि मतदान के दौरान गड़बड़ी पैदा करने की तैयारी की जा रही है। हमारे पास जानकारी है, क्षेत्र में देशी बम छिपाए गए हैं और उन्हें ढूंढने के लिए तलाशी जारी है। चुनाव से पहले हिंसा की कई घटनाएं हुई बता दें कि राज्य में पंचायत चुनावों से पहले हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ता की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक को बसंती थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे सिर में गोली लगी अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया था। आज चुनाव, 11 को मतगणना इससे पहले मालदा जिले में एक टीएमसी कार्यकर्ता की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। पंचायत चुनाव एक ही चरण में 8 जुलाई यानी आज होना है और वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। चुनावों में सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के बीच स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण के लिए तीखी खींचतान देखने को मिलने की संभावना है।

Edited By: Mahen Khanna