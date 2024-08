दोषियों को फांसी हो मगर किसी निर्दोष को सजा न मिले, डॉक्टर हत्याकांड पर बोलीं CM ममता बनर्जी

यह भी पढ़ें: क्या रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से की गई छेड़छाड़? BJP नेता अमित मालवीय का कोलकाता रेप मामले में आरोप

#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee says, "The people who vandalised RG Kar Hospital yesterday and created this ruckus are not connected to the student movement of RG Kar Medical College, they are outsiders, I have seen as many videos, I have three videos as I can… pic.twitter.com/RvrHG7rDdp— ANI (@ANI) August 15, 2024