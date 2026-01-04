साइना नेहवाल ने बीसीसीआई के निर्णय का किया समर्थन, मुस्तफिजुर को टीम से किया गया था रिलीज 

Language
    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:00 PM (IST)

    कोलकाता में आयोजित हुए सातवें एकल रन का उद्घाटन करने पहुंची थीं साइना (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्णय का समर्थन किया है।

    रविवार को कोलकाता में आयोजित हुए सातवें एकल रन का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में साइना ने कहा कि बीसीसीआई ने जो निर्णय ले लिया है, वह अंतिम होना चाहिए और मैं उसका समर्थन करती हूं।

    मालूम हो कि बीसीसीआई ने कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था, जिसपर केकेआर ने अमल किया है। साइना ने भारतीय बैडमिंटन को आगे ले जाने के लिए अच्छी कोचिंग पर जोर दिया।

    उन्होंने कहा कि बैडमिंटन भारत में दूसरा सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला खेल है। हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगला विश्व चैंपियन भारत से ही होगा। हमारे पास बैडमिंटन के लिए अच्छी आधारभूत संरचना है। बड़े स्टेडियम है। हमें जरुरत और अच्छे कोच की है।

    साइना ने मैराथन का आयोजन बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों की संख्या भी बढनी चाहिए।