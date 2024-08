Nabanna Abhijan Rally Live Updates : हावड़ा ब्रिज बंद, प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड्स; CM ममता से इस्तीफे की मांग

कोलकाता के हेस्टिंग्स में फोर्ट विलियम के पीछे के चेक गेटों पर नागरिक स्वयंसेवकों द्वारा ग्रीस लगाया जा रहा है, ताकि प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स पर चढ़ने से रोका जा सके। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार-हत्या मामले को लेकर आज नबाना तक मार्च का आह्वान किया गया है।

#WATCH | West Bengal: Check gates at the backside of Fort William at Hastings, in Kolkata being greased by civic volunteers, in an attempt to likely thwart protesters from scaling the barricades.