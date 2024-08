Nabanna Protest: क्या है नबन्ना अभियान? जिससे निपटने के लिए ममता सरकार को करनी पड़ी 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती

एसपी व डीएसपी रैंक के 13 पुलिस अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के 15 अधिकारी को भी तैनात किया जाएगा। इस बीच सोमवार को पुलिस की ओर से संवाददाता सम्मेलन कर आंदोलन को गैरकानूनी करार देते हुए इसे अशांति फैलाने की साजिश करार दिया है।

#WATCH | West Bengal: Security tightened around Nabanna, which houses the State Secretariat, and across Howrah in wake of a march to Nabanna, called over RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case. pic.twitter.com/1OetK5SU9M