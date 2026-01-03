खड़गपुर तहसील में दुखद घटना : सबंग के भेमुआ में साली के घर में फंदे से लटका मिला जीजा का शव
खड़गपुर तहसील के सबंग थाना क्षेत्र के भेमुआ में 58 वर्षीय आशीष बेरा का शव उनकी साली के घर में फंदे से लटका मिला। वे लंबे समय से शारीरिक व मानसिक अस्वस ...और पढ़ें
पुलिस की प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है। मृतक के शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि लंबी बीमारी और मानसिक अवसाद के कारण उन्होंने यह कदम उठाया होगा।
परिजनों ने बताया कि आशीष बेरा पिछले कुछ दिनों से काफी उदास और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। दवाइयों और चिकित्सकीय परामर्श के बावजूद उनकी मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
स्थानीय लोगों ने घटना पर दुख जताते हुए मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।
