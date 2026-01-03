खड़गपुर तहसील में दुखद घटना : सबंग के भेमुआ में साली के घर में फंदे से लटका मिला जीजा का शव

जागरण संवाद सूत्र, खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर तहसील अंतर्गत सबंग थाना क्षेत्र के भेमुआ इलाके में शुक्रवार को दुखद घटना हुुई। यहां एक प्रौढ़ व्यक्ति का शव उसकी साली के घर से फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया।

मृतक की पहचान उचितपुर क्षेत्र निवासी आशीष बेरा (58) के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आशीष बेरा लंबे समय से शारीरिक अस्वस्थता से जूझ रहे थे।

बीमारी के कारण वे मानसिक रूप से भी परेशान बताए जा रहे थे। इलाज के सिलसिले में वे बीते कुछ दिनों से अपनी साली के घर भेमुआ में रह रहे थे।

परिजनों के अनुसार उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, जिससे वे लगातार तनाव में रहते थे। घटना का पता उस समय चला जब सुबह घर के अन्य सदस्यों ने उन्हें कमरे में नहीं देखा।

खोजबीन के दौरान उनका शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद परिजनों ने तत्काल सबंग थाना पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है। मृतक के शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि लंबी बीमारी और मानसिक अवसाद के कारण उन्होंने यह कदम उठाया होगा।



परिजनों ने बताया कि आशीष बेरा पिछले कुछ दिनों से काफी उदास और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। दवाइयों और चिकित्सकीय परामर्श के बावजूद उनकी मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।



स्थानीय लोगों ने घटना पर दुख जताते हुए मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।