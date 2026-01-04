ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची पुनरीक्षण रोकने की अपील की

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। चेतावनी दी है कि इससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार छिन सकते हैं तथा भारतीय लोकतंत्र की नींव को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तीन दिसंबर को लिखे चार पन्नों के पत्र में ममता ने राज्य में एसआइआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, प्रक्रियागत उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों पर गंभीर चिंता जताई है और कहा कि यह प्रक्रिया अनियोजित, अपर्याप्त तैयारी और आननफानन में की गई है।

मालूम हो कि बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सीईसी को ममता द्वारा लिखा गया है यह तीसरा पत्र है, जिसमें उन्होंने खामियां गिनाते हुए इसे रोकने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एसआइआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और यह हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर प्रहार करती है।