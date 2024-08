'बंगाल में कुछ भी बंद नहीं, सभी को कार्यालय आना होगा' नवान्न मार्च के बीच ममता सरकार का अल्टीमेटम

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में व्यवसायियों, नौकरीपेशा लोगों, पेशेवरों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी आपातकालीन सेवाएं खतरे में हैं। ऐसे में बंगाल सरकार का कहना है कि प्रस्तावित बंद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि वे इस बंद में भाग न लें। अलापन ने इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों को सरकार के विशेष निर्देशों की भी घोषणा की और कहा कि आपको सामान्य रूप से कार्यालय-कचहरी आना होगा।

कोलकाता में हुए विरोध प्रदर्शन पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि वे छात्र नहीं थे। न्याय की उनकी मूल मांग है। यह हमारी भी मांग है। अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जांच सीबीआई के हाथ में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं...कोई बड़ी भीड़ नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा 3000 लोग थे। उन्होंने बैरिकेड तोड़ने, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। पत्थर भी फेंके हैं।

घोष ने कहा कि पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्की कार्रवाई की गई है। दुष्कर्म और हत्या एक बड़ा सामाजिक अपराध है लेकिन पूरे देश में यही स्थिति है। कांग्रेस या भाजपा के किसी नेता ने कहीं भी इस्तीफा नहीं दिया है। भाजपा ने कल भारत बंद का आह्वान किया है जो पूरी तरह से फ्लॉप रहेगा।

