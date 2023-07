LIVE West Bengal Panchayat Election Result 2023: बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे आज, शुरू हुई वोटों की गिनती

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कहते हैं, "बंगाल में बढ़ती हिंसा के खिलाफ अनवरत लड़ाई जारी रहेगी। सभी अधिकारी गुंडों और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे।"

Panchayat election | West Bengal Governor CV Ananda Bose says, "There will be a relentless fight against growing violence in Bengal. Those who commit violence in the field will be made to curse the day they are born. All authorities will come down with a heavy hand on the goons… pic.twitter.com/Sgq8LiGXTP