Rajya Sabha Election: ममता बनर्जी ने की 6 उम्मीदवारों की घोषणा, इन दो चेहरे को मिली जगह

पश्चिम बंगाल, एजेंसी। Rajya Sabha Election: पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तैयारी में जुट गई है। राज्य की 6 सीटों के लिए उन्होंने 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें डेरेक ओ' ब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक बड़ाईक और साकेत गोखले के नाम शामिल है। बता दें, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का एलान कर दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा के एक सीट के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। दो नए चेहरे की हुई एंट्री बता दें, इस बार टीएमसी पार्टी ने शांता छेत्री और सुष्मिता देव की जगह राज्यसभा चुनाव के लिए समीरुल इस्लाम और प्रकाश चिक बड़ाईक को टिकट दिया है। समीरुल इस्लाम बांग्ला सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। वहीं, प्रकाश चिक बड़ाईक अलीपुरद्वार जिले के तृणमूल अध्यक्ष हैं। अभिजीत घोष को नहीं मिला टिकट शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही थी कि TMC कुणाल घोष को दोबारा राज्यसभा का टिकट दे सकती है। कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ तृणमूल का दामन थाम चुके प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत को भी टिकट देने पर विचार किया गया। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इन दोनों को टिकट न देकर नया चेहरा मैदान में उतारा है। इन 6 सांसदों का खत्म हो रहा कार्यकाल राज्य के छह सांसदों डेरेक ओ'ब्रायन, सुष्मिता देव, डोला सेन, सुखेंदुशेखर रॉय, शांता छेत्री का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इनमें शांता और सुष्मिता को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। टीम ने डोला, साखेंदुशेखर, डेरेक को टिकट दिया है।

