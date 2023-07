मल्लिकार्जुन खरगे की आज संगरूर कोर्ट में पेशी, बजरंग दल ने गलत बयान को लेकर किया है 100 करोड़ का मानहानि केस

Mallikarjun Kharge Bajrang Dal case बजरंग दल को लेकर गलत बयानी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को आज संगरूर कोर्ट में पेश होना है। बजरंग दल ने खरगे पर 100 करोड़ का मानहानि केस किया है। संगरूर की जिला अदालत के सिविल जज रमनदीप कौर ने मामले में खरगे को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Mallikarjun Kharge Bajrang Dal case कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को आज पंजाब के संगरूर कोर्ट में पेश होना है। खरगे पर बजरंग दल ने गलत बयानी को लेकर 100 करोड़ का मानहानि केस किया है। संगरूर की जिला अदालत के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर ने खरगे को समन जारी किया था। बजरंग दल हिंद ने किया केस मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सौ करोड़ रुपये मानहानि की याचिका हिंदु सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने डाली है। संगरूर कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बजरंग दल की मानहानि की ही। दरअसल, आरोप लगाया गया है कि खरगे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से करते हुए मानहानि की है।

Edited By: Mahen Khanna