Maharashtra Politics: 'अगर वह इस तरह माफी मांगते रहे तो..., छगन भुजबल ने येओला दावे पर शरद पवार पर किया पलटवार

Maharashtra Politics महाराष्ट्र के नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबल ने येओला दावे पर शरद पवार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह माफी मांगते रहे तो उन्हें कई अन्य जगहों पर जाकर इसी तरह खेद व्यक्त करना पड़ेगा।इससे पहले शरद पवार ने नासिक के येओला में एक रैली में कहा कि भुजबल को निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त करने का उनका निर्णय गलत था।

'अगर वह इस तरह माफी मांगते रहे तो..., छगन भुजबल ने येओला दावे पर शरद पवार पर किया पलटवार

मुंबई, एजेंसी। Maharashtra Politics: असंतुष्ट एनसीपी नेता और राज्य मंत्री छगन भुजबल रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर बरसे। उन्होंने पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इसी तरह माफी मांगते रहे तो उन्हें कई अन्य जगहों पर जाकर इसी तरह खेद व्यक्त करना पड़ेगा। दरअसल, एनसीपी नेता शरद पवार ने भुजबल को विधानसभा क्षेत्र येवला का विधायक बनाए जाने पर लोगों से माफी मांगी थी। इसी पर महाराष्ट्र के नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबल ने प्रतिक्रिया दी हैं। शरद पवार ने मांगी थी माफी इससे पहले, शरद पवार ने नासिक के येओला में एक रैली में कहा कि भुजबल को निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त करने का उनका निर्णय गलत था। येओला से भुजबल को मैदान में उतारने के अपने फैसले के लिए लोगों से माफी मांगते हुए पवार ने कहा, 'मैं यहां आप सभी (येओला के लोगों) से माफी मांगने आया हूं। मेरा फैसला गलत था, आपने मुझ पर भरोसा किया और मेरी पार्टी को वोट दिया लेकिन मेरा फैसला ( छगन भुजबल को येओला से विधायक बनाना विफल रहा।' भुजबल ने दी ये प्रतिक्रिया शरद पवार के इस बयान के बाद भुजबल ने सोमवार को मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, 'शरद पवार को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी क्योंकि लोग येवला में खुश हैं। उन्होंने मुझे चार बार चुना। अगर वह इस तरह माफी मांगेंगे तो उन्हें कई अन्य लोगों के पास जाना होगा और इसी तरह खेद व्यक्त करना होगा।' जब महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ टकराव पूर्व में NCP संरक्षक के प्रमुख सहयोगी रहे भुजबल एनसीपी के उन 8 बागियों में शामिल थे, जो शरद पवार के भतीजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एनडीए सरकार में शामिल हुए थे। अजित पवार, भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और हसन मुश्रीफ सहित 8 साथी विधायकों और शीर्ष नेताओं के साथ राज्य में एनडीए सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार ने जहां शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं उनके साथी असंतुष्टों ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

