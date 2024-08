Kolkata Doctor मर्डर केस को लेकर TMC में रार! अपने ही सांसद ने ममता सरकार से पूछे सवाल तो कुणाल घोष ने जताया एतराज

घोष ने राय के पोस्ट के जवाब में एक्स पर लिखा- मैं भी आरजी कर मामले में न्याय की मांग करता हूं। लेकिन पुलिस कमिश्नर (सीपी) के मामले में इस मांग का पुरजोर विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद सीपी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है।

I also demand justice in RGKar case.

But strongly oppose this demand regarding CP. After got information He has tried his best. Personally CP was doing his job and investigation was in a positive focus. This kind of post is unfortunate, that too from my senior leader. https://t.co/quLVsUEXCd— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) August 18, 2024