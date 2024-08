Kolkata Doctor हत्या मामले पर TMC में बगावत! बंगाल सरकार से ममता के सांसद ने ही मांगा जवाब; सुसाइड की कहानी पर उठाए सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पहले को हिरासत में लेना चाहिए और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची।

CBI must act fairly . Custodial interrogation of Ex Principal and Police Commissioner is a must to know who and why floated suicide story.Why wall of hall demolished, who patronised Roy to be so powerful, Why sniffer dog used after 3 days.100s of such questions. Make them speak